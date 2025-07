A- A+

TARIFAÇO DE TRUMP Não faremos retaliação a empresas ou cidadãos americanos no Brasil, afirma Haddad Ministro já havia dito que governo não planeja adotar medidas mais rígidas de controle sobre dividendos como retaliação aos Estados Unidos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, frisou na manhã desta segunda-feira (21) que o governo brasileiro não vai adotar qualquer retaliação contra empresas ou pessoas físicas dos EUA como resposta à tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil e às ações de caráter político contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro.

"Empresas e cidadãos americanos serão tratados com dignidade, não pagaremos na mesma moeda", declarou o ministro em entrevista à Rádio CBN.

No fim da semana passada, Haddad já havia informado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o governo não planeja adotar medidas mais rígidas de controle sobre dividendos como retaliação aos Estados Unidos, após movimentações dentro do governo sobre eventual adoção.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou na semana passada a ameaça de "taxar os países" do Brics em 10%, ao alegar que o bloco de emergentes queria derrubar a dominância do dólar. O grupo tem buscado intensificar as liquidações em moeda local.

"Dentro dos Brics, o Brasil está longe de ser problema econômico para os EUA", disse Fernando Haddad.

O ministro repetiu o argumento econômico ao mencionar que tarifa de 50% sobre o Brasil é "muito difícil de compreender", tendo em vista o superávit dos EUA ao longo dos anos na relação comercial com o Brasil.

