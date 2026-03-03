A- A+

FIM DA ESCALA 6X1 'Não faz sentido pensar em incentivos fiscais para a redução da jornada', diz ministro do Trabalho Luiz Marinho também afirmou as discussões sobre o tema são uma "necessidade cobrada pela sociedade"

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, rejeitou nesta terça-feira (3) a ideia de conceder incentivos fiscais ou desoneração da folha de pagamento como contrapartida aos debates pelo fim da jornada 6x1 e disse que "ninguém no governo" pensa em medidas de compensação às empresas.

"O pressuposto da compensação é ganho de produtividade. A redução da jornada tem que vir com ganho de produtividade. Não faz sentido, na minha opinião, pensar em incentivos fiscais para a redução da jornada de trabalho", defendeu Marinho.

O ministro também afirmou as discussões sobre o tema são uma "necessidade cobrada pela sociedade" e que já há empresas se antecipando às medidas discutidas no Congresso Nacional, mas ponderou que nem todos os setores econômicos têm facilidade para implementar mudanças do tipo.

"Vi uma entrevista no ano passado de um empresário que reduziu a jornada (...) e contou que a produtividade aumentou assustadoramente", lembrou o ministro. "Mas nem todos os segmentos tem essa facilidade, não podemos colocar todos na mesma caixinha. Tem muita diferença de segmento para segmento, mas acredito que o debate é uma necessidade e está relativamente precificado na economia".

Ele defendeu que é “plenamente possível” reduzir a jornada máxima de 44 para 42 horas semanais, o que abriria caminho para o fim da escala 6x1. Segundo ele, a redução pode aumentar produtividade, engajamento e qualidade de vida dos trabalhadores, desde que acompanhada de organização adequada das empresas.

Marinho também afirmou que o governo não descarta enviar um projeto de lei com urgência ao Congresso a depender da articulação política.

"O presidente Hugo Mota assumiu conosco (o compromisso) de tocar as PECs (Proposta de Emenda à Constituição) e os projetos de lei que estão tramitando na casa. Se a gente perceber que as coisas não irão caminhar na velocidade desejada, podemos encaminhar para o regime de urgência. Acredito que seria uma possibilidade de evoluir".

O ministro falou sobre o tema durante entrevista coletiva de divulgação dos dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo entre contratações e demissões encerrou o último mês em 112.334 postos de trabalho, o menor para o período desde 2024.

