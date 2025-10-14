A- A+

apagão 'Não foi falta de energia, mas problema de infraestrutura', diz Silveira sobre apagão Ministro de Minas e Energia afirma que dano foi 'pontual'; falha no Sistema Interligado Nacional deixou milhões sem luz em todas as regiões do país; fornecimento foi restabelecido em até duas horas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta manhã que um problema "infraestrutura que transmite" a energia causou o apagão desta madrugada. Segundo ele, o dano foi "pontual".

— Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Não houve grandes danos ao sistema. O dano foi pontual — afirmou Silveira. — Aconteceu um problema elétrico em uma subestação de grande porte no Paraná. Isso funciona de forma praticamente automatizada pelo Operador Nacional de Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil. O sistema, perdendo uma subestação desse volume de energia, ele corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo, em alguns estados, onde é necessário fazer uma reprogramação da carga

Representantes de diferentes órgãos do governo vão se reunir nesta terça-feira para tratar do apagão que atingiu ao menos nove estados e o Distrito Federal nesta madrugada. São esperados representantes do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As causas da falha já estão sendo investigadas.

"Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação", disse o ONS em nota.

Um incêndio em uma subestação de energia no Paraná provocou o apagão, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). Em nota divulgada nesta manhã, a pasta informou que o fogo teve início no reator da Subestação de Bateias, localizada na região metropolitana de Curitiba, por volta de 0h32. Ainda não há confirmação sobre o que causou o incêndio.

A falha comprometeu o funcionamento do Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por conectar usinas e linhas de transmissão em todo o território brasileiro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que coordena o SIN, afirmou que a interrupção afetou o fornecimento de energia em diversos estados e que a recomposição das cargas foi feita de forma controlada.

Segundo o MME, o abastecimento foi retomado gradualmente entre 1h30 e 2h30, com todas as regiões já normalizadas até o fim da madrugada. O apagão durou entre oito minutos e uma hora, dependendo do estado. Em São Paulo, a Enel registrou 937 mil consumidores sem energia. No Rio de Janeiro, a Light informou à TV Globo que 450 mil clientes foram afetados, principalmente nas zonas Norte, Oeste e na Baixada Fluminense.

Relatos de falta de luz também vieram de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Goiás e Distrito Federal. No Norte, a Amazonas Energia confirmou que cidades como Manaus, Parintins e Itacoatiara ficaram sem fornecimento por cerca de uma hora. A energia foi restabelecida por volta de 0h25.

O governo federal informou que as causas do incêndio na subestação ainda estão sendo investigadas. O MME e o ONS acompanham o caso para apurar se houve falha técnica ou outro tipo de interferência no sistema elétrico nacional.

