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TARIFAÇO Não foi só o Brasil: veja lista de países afetados pelo tarifaço dos EUA, que começa nesta sexta Tarifas de 10 e 12,5% foram anunciadas para 60 mercados

Uma semana depois de aplicar um tarifaço de 25% sobre uma série de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o governo de Donald Trump anunciou ontem que vai sobretaxar o Brasil em 12,5%. A justificativa dessa vez é uma suposta ausência de medidas para evitar a circulação de produtos oriundos de trabalhos forçados no país.

O Brasil, no entanto, não é o único a sofrer com essa taxa, embora passe a ser o país com o maior aumento percentual de tarifas durante segundo mandato de Trump. No total, 60 países foram alvos desta investigação. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (24).

O governo americano anunciou na quinta-feira (23) tarifas de importação entre 10% e 12,5% sobre produtos da maioria de seus principais parceiros comerciais, no maior movimento até agora para reconstruir a barreira tarifária do presidente Donald Trump, abalada por uma decisão da Suprema Corte.

Confira a seguir, a lista completa de tarifas anunciadas em 23 de julho, segundo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

Tarifa de 10%

Argentina

Bangladesh

Camboja

Canadá

Equador

El Salvador

União Europeia*

Guatemala

Honduras

Índia

Indonésia

Jordânia

Malásia

México

Paquistão

Sri Lanka

Taiwan*

Trinidad e Tobago

Reino Unido



Tarifa de 12,5%

Argélia

Angola

Austrália

Bahrein

Brasil

Chile

China

Colômbia

Costa Rica

República Dominicana

Egito

Guiana

Hong Kong

Iraque

Israel

Japão*

Cazaquistão

Kuwait

Líbia

Marrocos

Nova Zelândia

Nicarágua

Nigéria

Noruega

Omã

Peru

Filipinas

Catar

Rússia

Coreia do Sul*

Arábia Saudita

Singapura

África do Sul

Suíça*

Tailândia

Bahamas

Turquia

Emirados Árabes Unidos

Uruguai

Venezuela

Vietnã

* Nos casos de adoção da alíquota líquida da tarifa de nação mais favorecida (NMF) permite que o percentual anunciado desconte a tarifa-padrão que os Estados Unidos normalmente cobram daquele país. Por exemplo: se um produto já pagava 3% de tarifa NMF e a alíquota líquida anunciada fosse de 10%, a sobretaxa adicional seria, em princípio, de 7%, levando a tarifa total a 10%. Para os outros países, a tarifa anunciada se sobrepõe a outras.

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