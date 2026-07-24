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TARIFAÇO

Não foi só o Brasil: veja lista de países afetados pelo tarifaço dos EUA, que começa nesta sexta

Tarifas de 10 e 12,5% foram anunciadas para 60 mercados

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O governo americano anunciou na quinta-feira (23) tarifas de importação entre 10% e 12,5% sobre produtos da maioria de seus principais parceiros comerciaisO governo americano anunciou na quinta-feira (23) tarifas de importação entre 10% e 12,5% sobre produtos da maioria de seus principais parceiros comerciais - Foto: Diego Baravelli/MInfra

Uma semana depois de aplicar um tarifaço de 25% sobre uma série de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o governo de Donald Trump anunciou ontem que vai sobretaxar o Brasil em 12,5%. A justificativa dessa vez é uma suposta ausência de medidas para evitar a circulação de produtos oriundos de trabalhos forçados no país.

O Brasil, no entanto, não é o único a sofrer com essa taxa, embora passe a ser o país com o maior aumento percentual de tarifas durante segundo mandato de Trump. No total, 60 países foram alvos desta investigação. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (24).

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O governo americano anunciou na quinta-feira (23) tarifas de importação entre 10% e 12,5% sobre produtos da maioria de seus principais parceiros comerciais, no maior movimento até agora para reconstruir a barreira tarifária do presidente Donald Trump, abalada por uma decisão da Suprema Corte.

Confira a seguir, a lista completa de tarifas anunciadas em 23 de julho, segundo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

Tarifa de 10%


Tarifa de 12,5%

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