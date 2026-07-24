Não foi só o Brasil: veja lista de países afetados pelo tarifaço dos EUA, que começa nesta sexta
Tarifas de 10 e 12,5% foram anunciadas para 60 mercados
Uma semana depois de aplicar um tarifaço de 25% sobre uma série de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o governo de Donald Trump anunciou ontem que vai sobretaxar o Brasil em 12,5%. A justificativa dessa vez é uma suposta ausência de medidas para evitar a circulação de produtos oriundos de trabalhos forçados no país.
O Brasil, no entanto, não é o único a sofrer com essa taxa, embora passe a ser o país com o maior aumento percentual de tarifas durante segundo mandato de Trump. No total, 60 países foram alvos desta investigação. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (24).
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O governo americano anunciou na quinta-feira (23) tarifas de importação entre 10% e 12,5% sobre produtos da maioria de seus principais parceiros comerciais, no maior movimento até agora para reconstruir a barreira tarifária do presidente Donald Trump, abalada por uma decisão da Suprema Corte.
Confira a seguir, a lista completa de tarifas anunciadas em 23 de julho, segundo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).
Tarifa de 10%
- Argentina
- Bangladesh
- Camboja
- Canadá
- Equador
- El Salvador
- União Europeia*
- Guatemala
- Honduras
- Índia
- Indonésia
- Jordânia
- Malásia
- México
- Paquistão
- Sri Lanka
- Taiwan*
- Trinidad e Tobago
- Reino Unido
Tarifa de 12,5%
- Argélia
- Angola
- Austrália
- Bahrein
- Brasil
- Chile
- China
- Colômbia
- Costa Rica
- República Dominicana
- Egito
- Guiana
- Hong Kong
- Iraque
- Israel
- Japão*
- Cazaquistão
- Kuwait
- Líbia
- Marrocos
- Nova Zelândia
- Nicarágua
- Nigéria
- Noruega
- Omã
- Peru
- Filipinas
- Catar
- Rússia
- Coreia do Sul*
- Arábia Saudita
- Singapura
- África do Sul
- Suíça*
- Tailândia
- Bahamas
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Uruguai
- Venezuela
- Vietnã
- * Nos casos de adoção da alíquota líquida da tarifa de nação mais favorecida (NMF) permite que o percentual anunciado desconte a tarifa-padrão que os Estados Unidos normalmente cobram daquele país. Por exemplo: se um produto já pagava 3% de tarifa NMF e a alíquota líquida anunciada fosse de 10%, a sobretaxa adicional seria, em princípio, de 7%, levando a tarifa total a 10%. Para os outros países, a tarifa anunciada se sobrepõe a outras.