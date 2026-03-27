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Petrobras Não há fato novo sobre recompra da Refinaria de Mataripe, afirma Petrobras Episódio ocorre após declarações públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a intenção de recomprar a refinaria

A Petrobras informou na noite desta quinta-feira (26) que não há, até o momento, fato novo que justifique divulgação ao mercado sobre uma eventual recompra da Refinaria de Mataripe, localizada na Bahia.

A estatal reforça que segue sua governança interna para decisão de investimentos e eventual aquisição seguirá rigorosamente a sistemática prevista na governança estabelecida na Companhia, passando pelos processos de planejamento e aprovação e tendo sua viabilidade técnica e econômica avaliada.

"O DRI acompanha permanentemente os projetos da área de desenvolvimento de negócios da Petrobras, em virtude de seu caráter estratégico, e dispõe de informações atualizadas sobre o projeto da RefMat, de modo que entendeu não ser necessário inquirir outras áreas da companhia ou terceiros sobre o tema", afirmou.

O episódio ocorre após declarações públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a intenção de recomprar a refinaria (atualmente controlada pelo fundo Mubadala, por meio da Acelen) reacenderem o debate sobre o papel da Petrobras no refino e o risco de interferência política.

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