A- A+

REESTRUTURAÇÃO Não há hoje olhar de privatização, mas de parcerias, diz presidente dos Correios Segundo Rondon, também há uma consultoria sendo contratada para tratar da questão de precatórios

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, disse que está em contratação uma consultoria externa para avaliar possibilidades para o futuro, inclusive de arranjos societários. "Estamos bem abertos para parcerias, precisamos esperar trabalho da consultoria externa", declarou em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 29, para detalhar o plano de reestruturação da estatal, que acumula prejuízos bilionários. Ele também disse que há uma consultoria sendo contratada para tratar da questão de precatórios.

"Hoje não tem o olhar sobre privatização, mas tem o olhar sobre parcerias, inclusive societárias. Tem exemplos de sociedade economia mista, funciona. Tem exemplos em que não há sociedade economia mista, mas há parcerias específicas para temas relevantes, como negócios financeiros e seguridade. A gente também está enxergando dessa forma. O que a gente espera que a consultoria nos traga são estudos que casem com a realidade da empresa no contexto que a gente está", declarou Rondon.

O presidente da estatal também afirmou que a terceira fase do plano de reestruturação da estatal vai focar no crescimento e modernização. "A terceira fase é para a gente preparar a companhia para um novo rito, dentro de um novo modelo de negócio, uma modernização da sistemática de negócio, para que a gente tenha sustentabilidade em médio e longo prazo", declarou. As primeiras duas fases são de recuperação de caixa e reorganização.



Veja também