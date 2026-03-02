A- A+

CASO MASTER Não há intenção de avançar com estudos sobre BRB na Caixa, diz secretário do Tesouro Banco de Brasília sofre problemas de liquidez e capital por causa de ativos adquiridos do Banco Master

O secretário do Tesouro Nacional e presidente do conselho de administração da Caixa, Rogério Ceron, negou nesta segunda-feira (2) que o banco público estude ou planeje estudar qualquer proposta para adquirir o Banco de Brasília (BRB), que sofre problemas de liquidez e capital por causa de ativos adquiridos do Banco Master.

Em um evento do jornal Valor Econômico, em São Paulo, o secretário repetiu que a Caixa apenas acompanha as vendas de carteiras por parte do BRB, que busca reforçar a sua liquidez, assim como outras instituições financeiras.

"O BRB está tentando se desfazer de alguns ativos para gerar liquidez, e elas (as instituições financeiras) estão acompanhando o mercado, mas não houve e não há em nenhum momento nenhuma intenção de avançar com estudos para algo desse tipo", disse Ceron.

Ele acrescentou que, no momento, não há nenhum tipo de discussão sobre a possibilidade de federalizar o distrital. Do ponto de vista do Tesouro, o máximo que poderia ser feito seria dar aval a uma operação e crédito do governo do Distrito Federal garantida pela União, mas o ente não tem capacidade de pagamento, ele disse.





