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Combustíveis Não há possibilidade de retomar leilão de petróleo por agora, aponta Moretti Em relação aos impactos fiscais, Moretti também afirmou que não haverá dores para absorver as receitas do governo com o petróleo tipo Brent com cotação em patamar próximo a US$ 70, o barril

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou na tarde desta terça-feira (30) que não há possibilidade de retomar o leilão de petróleo neste momento de muita volatilidade do cenário internacional. "Não há possibilidade de a gente retomar agora", garantiu durante entrevista coletiva dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em Brasília, sobre combustíveis.

Ainda sobre o petróleo, o ministro disse que a equipe econômica está avaliando condições, e considerando o nível de preço, para entender o quanto, do ponto de vista da questão regulatória, o governo precisa estimular ou não a não exportação de óleo bruto. "A gente segue avaliando mais essas possibilidades. As possibilidades estão na mesa, assim como a subvenção da gasolina A gente deve tratar disso nos próximos dias", disse, prometendo dar novas notícias em breve.

Em relação aos impactos fiscais, Moretti também afirmou que não haverá dores para absorver as receitas do governo com o petróleo tipo Brent com cotação em patamar próximo a US$ 70, o barril. Ele garantiu também que a equipe econômica tem todas as condições para manter a meta de resultado primário sem alterações e salientou que, do lado das receitas, os eventos mostram que a postura de cautela adotada pela equipe estava correta.

"Então, é por isso que eu digo que essa redução do Brent não nos afeta do ponto de vista de frustração de receita, porque a gente havia feito projeções cuidadosas do imposto de importação para um período menor, da receita tributária também para um período muito pequeno", destacou, acrescentando que a previsão de receita extraordinária com óleo em R$ 3 bilhões adicionais seria um nível muito baixo.

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