MUNDO "Não há vencedores em uma guerra tarifária", diz Xi Jinping, após China elevar tarifas Foi a primeira declaração pública do presidente chinês desde o início da tensão comercial entre as duas maiores potências mundiais

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta sexta-feira que não teme qualquer “repressão injustificada” e que não há vencedores na guerra comercial. Foram as primeiras declarações públicas do presidente chinês sobre a tensão entre as duas maiores potências mundiais. Pequim elevou as tarifas sobre produtos americanos para 125%, em retaliação ao último aumento de taxas por parte de Washington.

- Não há vencedores em uma guerra tarifária, e confrontar o mundo só levará ao autoisolamento - disse Xi, segundo a agência estatal Xinhua.





Ele se reuniu com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que buscou incentivar o diálogo entre Washington e Pequim.

- Guerras comerciais não são boas, ninguém ganha, e tenho certeza de que o que o mundo precisa é que tanto a China quanto os Estados Unidos conversem - disse Sánchez em sua terceira visita a Pequim em pouco mais de dois anos.

