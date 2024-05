A- A+

Prevista inicialmente para ser realizada neste domingo (5), a prova do Concurso Nacional Unificado, chamado popularmente de “Enem dos Concursos”, foi adiada pelo Governo Federal.

A medida foi tomada após uma intensa discussão sobre a viabilidade da aplicação do certame no Rio Grande do Sul, estado que vem sofrendo com fortes chuvas durante os últimos dias.

Com diversas cidades alagadas, a aplicação da prova no estado foi considerada inviável pelo Governo Federal. Como o edital do certame não prevê a reaplicação das provas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos optou pelo adiamento do certame.

Até o momento, a nova data de aplicação da prova que deverá reunir mais de 2,1 milhões de candidatos ainda não foi divulgada.

A decisão do Governo Federal foi explicada durante um comunicado oficial realizado pela Ministra da Gestão, Esther Dweck, ao lado do Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta.

No pronunciamento, Esther afirmou que, no momento, a prioridade é o enfrentamento da tragédia na região Sul do Brasil.

“Estamos diante de uma calamidade de proporções inéditas no Brasil. Nosso primeiro compromisso é nos solidarizar com as vítimas e pessoas que perderam parentes. Seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul. Nosso objetivo principal é democratizar o acesso e preservar as condições de participação dos candidatos de todo o país”, afirmou.

Confira o pronunciamento completo:

