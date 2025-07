A- A+

IOF "Não sabemos a razão por que mudou o encaminhamento do Congresso", diz Haddad sobre crise do IOF Ministro da Fazenda afirma que apresentará proposta após o recesso parlamentar em agosto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça-feira que não entendeu a mudança no encaminhamento do Congresso Nacional, referente à derrubada do IOF. Haddad afirmou que espera uma ligação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

— Nós nunca tratamos nesses termos, temos respeito pelo Congresso, só não sabemos a razão pelo qual mudou o encaminhamento que havia sido anunciado no domingo. Nós (ele e Hugo) nunca tratamos nesses termos, temos respeito pelo Congresso, só não sabemos a razão pelo qual mudou o encaminhamento que havia sido anunciado no domingo.

Apesar dos elogios, reiterou:

— Estou aguardando o retorno de uma ligação que fiz para ele na semana passada

A declaração ocorre em meio à decisão do governo de acionar o STF hoje contra a derrubada dos dois decretos presidenciais. Haddad, contudo, falou sobre cautela:

— Vamos aguardar a AGU, pq seria indelicado da minha parte, é uma decisão jurídica, não tem nada a ver com política

