TRABALHO

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

O presidente defendeu que a discussão envolva sindicatos e especialistas, com foco na reorganização do modelo de seis dias trabalhados por um de descanso

De acordo com Lula, debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada, à luz das transformações do setor produtivoDe acordo com Lula, debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada, à luz das transformações do setor produtivo - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a revisão da jornada semanal de trabalho no Brasil, afirmando que os avanços tecnológicos tornam obsoleto o modelo atual, de seis por um.

"O que avançou tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho?", questionou durante discurso na 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o Conselhão.

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada, à luz das transformações do setor produtivo. "Não tem mais sentido nosso País, com avanços tecnológicos, manter a atual jornada de trabalho", afirmou.

Lula disse que a discussão precisa envolver sindicatos e especialistas, com foco na reorganização do modelo de seis dias trabalhados por um de descanso.

