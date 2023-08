Não tem milhões para adquirir um jato executivo? Compartilhe

A- A+

O setor de aviação executiva continua aquecido no Brasil e no mundo. Até esta quinta-feira (10) é possível conhecer as principais novidades na Latin American Aviation Conference & Exhibition (Labace), maior evento de aviação da América Latina.

Mais de 40 aeronaves estão expostas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, incluindo os maiores jatos executivos, e cerca de 100 empresas. A expectativa é que 15 mil pessoas, entre curiosos e interessados nas novidades, passem por lá.

Entre as novidades, o visitante vai encontrar o Falcon 8X , carro-chefe da francesa Dassault Falcon Jet, uma das maiores do mercado internacional de aviação executiva. A aeronave custa US$ 67 milhões (R$ 308 milhões) e pode voar de São Paulo para Los Angeles, sem escalas, com 16 passageiros.

Maior expositora da feira, a TAM Aviação Executiva tem nove modelos no evento, incluindo monomotores, turboélices, jatos e helicópteros, incluindo o Cessna Citation Latitud, que custa US$ 20,3 milhões (R$ 99,4 milhões), e o helicóptero Bell 429, ao custo de US$ 7,5 milhões (R$36,7 milhões).

Não tem dinheiro suficiente para adquirir uma dessas aeronaves, é possível compartilhar aeronaves. A Solojet, que está na Labace, ingressou no segmento de compartilhamento de aeronaves no final de 2021. Cada avião pode ter até quatro sócios, com cerca de 120 horas/voo por ano (cerca de 10 horas por mês).

O Brasil conta com uma frota de aeronaves de negócios de 9.696 unidades, que incluem turboélices, jatos e helicópteros. Entre maio de 2022 e maio de 2023, a frota de jatos executivos expandiu-se em 7,4%, enquanto o número de helicópteros a turbina cresceu 6,4%.

Mas além dos 40 jatos, turbohélices, helicópteros expostos e a presença de mais de cem empresas do setor de aviação, há ainda as de outros setores, como o automobilístico. A Mercedes, por exemplo, está expondo seu veículo sedã de luxo importado e 100% elétrico, com preço sugerido de R$ 1,3 milhão.

