'Não tem nada colocado como certo', diz Tebet sobre solução para precatórios

A ministra Simone Tebet afirmou na tarde desta quarta-feira que a solução para os precatórios continua em aberto e a Junta de Execução Orçamentária (JEO) vai definir o melhor caminho.

Além da Fazenda e Planejamento, participam da JEO os ministros da Casa Civil e Gestão e da Inovação.

Os precatórios são dívidas que precisam ser pagas pelo Estado após determinação judicial e quando não cabe mais recurso. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro limitou o montante a ser desembolsado para cumprir essas obrigações e jogou para os anos seguintes parte das despesas. Nas contas da Fazenda, se nada for feito, o estoque da dívida alcançará mais de R$ 250 bilhões em 2027.

— A proposta (do Planejamento) está na mesa. Nós já estamos fechando. É uma das inúmeras propostas, não tem nada fechado. Tem que passar pelo Ministro Haddad e estamos com as equipes, nos níveis de secretários. E depois estaremos apresentando também para a Junta de Execução Orçamentária. A Junta vai decidir o melhor caminho. Pelo menos das propostas colocadas na mesa.