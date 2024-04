"Não tenho candidato a sucessor, é fake news", diz Campos Neto

A- A+

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou que tenha um candidato a sucessor para assumir a autoridade monetária em 2025. Campos Neto disse, ainda, que fará a transição tranquilamente independente do candidato.

"Eu não tenho nenhum candidato a sucessor. Vou fazer a transição tranquilamente independente do candidato."

Campos Neto esteve, nesta sexta-feira, em evento na Casa Lide, na Avenida Faria Lima, em painel com a presença do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, do presidente da Febraban, Isaac Sidney, do CEO do Sem Parar, Carlos Gazaffi, do presidente do Inovetech, Patrick Burnett, do head da Tencent Latam, Ming Xu, e do economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale.

