Recall "Não tire o carro da garagem": BMW convoca clientes para recall e alerta sobre perigos de airbag Investigações sobre problemas com os airbags japoneses começaram nos anos 2000. A empresa concordou em pagar US $1 bilhão em multas em 2017

O BMW Group Brasil convocou os donos de veículos da marca a procurarem uma concessionária para agendar, de forma gratuita, a substituição do airbag do passageiro dianteiro.

Os motoristas devem consultar o site da empresa (www.bmw.com.br) ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall (0800 019 7097/0, para verificar se os modelos de seus carros foram equipados com os airbags da marca Takata.

Dispositivos da Takata podem explodir quando expostos por muito tempo ao calor e umidade elevados, o que desencadulo eou o maior recall da história dos Estados Unidos. Pelo menos 25 mortes e mais de 400 feridos no país estavam ligados ao defeito de fábrica, segundo a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário.

Três linhas de modelos da BMW com airbags do motorista da Takata são afetadas: a série BMW 3 (E46) de 2000-2006, incluindo M3, a série 5 de 2000-2003 (E39), incluindo M5, e os X5s de 2000-2004 (E53). O recall também cobre os modelos BMW 1, X1, X3, X5 e X6 feitos em certos anos, de acordo com o site da fabricante de automóveis.

A empresa, nos EUA, pede até que seus clientes “não tirem os carros da garagem”, a não ser que seja para o levar até uma concessionária.

Investigações sobre problemas com os airbags japoneses começaram no início dos anos 2000. A empresa se declarou culpada de acusações criminais e concordou em pagar US $1 bilhão em multas em 2017, com US $850 milhões reservados para montadoras. A Takata entrou em falência no mesmo ano e os recalls continuaram até hoje.

