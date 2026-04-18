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BRASIL Nas regiões Norte e Nordeste, as motos reinam nos domicílios, diz IBGE No Norte, 39,5% possuem o veículo de duas rodas, contra 31% que têm carro. No Nordeste, os percentuais são, respectivamente, de 34,5% e 30%

O número de lares que têm ao menos uma motocicleta vem crescendo no Brasil nos últimos anos, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Domicílios e Moradores, divulgada ontem pelo IBGE.



Em 2016, 22,6% dos domicílios, o equivalente a 15 milhões, contavam com o veículo; em 2025, esse número subiu para 26,2%, ou 20,7 milhões. São mais 5,7 milhões de residências com moto.

Embora a presença de carros ainda seja consideravelmente maior nos domicílios brasileiros, o avanço das motos supera o dos automóveis. Em 2016, 47,6% dos lares tinham carro, percentual que passou a 49,1% no ano passado — o número de domicílios com automóvel subiu de 31,7 milhões para 38,9 milhões.

O percentual de casas que possuem tanto carro quanto moto também cresceu: de 10,7% em 2016 para 13,5% em 2025.

Segundo William Kratochwill, analista da Pnad, o aumento de lares com veículos em geral é um efeito da expansão da renda média da população nos últimos anos, que vem aparecendo nos dados de emprego do IBGE.

— Isso acaba sendo um reflexo do que a gente vem observando na divulgação trimestral, com o crescimento do rendimento ao longo de toda a série, e o resultado vem nessa posse dos bens. Onde temos um nível de rendimento médio superior, temos maiores percentuais de domicílios com carro, motocicleta, geladeira, máquina de lavar roupa — observou.





Nas regiões Norte e Nordeste, há mais motos que carros nos domicílios. De acordo com Kratochwill, a renda média menor é um dos motivos que explicam por que essas regiões têm um percentual de lares com moto superior ao daqueles com carros.

72,1% têm máquina de lavar

Enquanto no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os domicílios com automóveis são cerca do dobro daqueles que têm moto, no Norte, 39,5% possuem o veículo de duas rodas, contra 31% que têm carro. No Nordeste, os percentuais são, respectivamente, de 34,5% e 30%.

A pesquisa também investigou a presença de eletrodomésticos nos lares, como máquinas de lavar roupa e geladeiras. Embora o número de domicílios com máquinas de lavar tenha avançado quase 10 pontos percentuais desde 2016, saindo de 63% para 72,1%, mais de um quarto dos lares ainda não possui esse item.

No Nordeste, a situação é ainda pior: menos da metade da população (42,6%) ainda precisa lavar roupas à mão ou em tanquinhos. Esse cenário é bem diferente no Sul, onde 91,6% das famílias têm esse eletrodoméstico.

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No Sudeste e Centro-Oeste, os números também são altos: 83,1% e 83,5%, respectivamente. Já no Norte o percentual de lares com máquinas de lavar roupa é de 60%.

A geladeira, por outro lado, já tem presença quase universal em todas as regiões, chegando a 98,4% dos domicílios.

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