NEGÓCIOS Natura anuncia acordo com fundo europeu para possível venda da The Body Shop Em fato relevante, companhia brasileira informou que interessado é o Aurelius Investment, de private equity

A Natura&Co divulgou ao mercado, nesta segunda-feira (30), que assinou um acordo de exclusividade para potencial venda da The Body Shop com o Aurelius Investment Advisory Limited, empresa de private equity com sede em Londres, mas atuação na Europa. Em fato relevante, a Natura informou que os termos e condições da potencial venda estão sendo negociados e não há garantia de que operação será concluída.

A Natura quer reduzir seu endividamento e vem vendendo parte de seus ativos à venda. No primeiro semestre, a dívida líquida ficou em R$ 10 bilhões. A Natura vendeu sua linha de produtos de luxo Aesop para a L'Oreal por US$ 2,52 bilhões este ano. Em agosto passado, o Conselho de Administração aprovou a venda da The Body Shop.

A Natura já tinha tentado vender a The Body Shop, comprada por US$ 900 milhões há seis anos, em 2022. Mas as propostas ficaram abaixo do que a Natura esperava e a companhia preferiu vender primeiro a Aesop, considerada a joia da coroa da empresa. O mercado estima que a venda da The Body Shop pode alcançar US$ 500 milhões, pouco mais da metade do valor desembolsado pela Natura para comprá-la.

