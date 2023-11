A- A+

A Natura informou ao mercado que assinou acordo com a Aurelius Investment Advisory, empresa de private equity com sede em Londres, para a venda da The Body Shop. O valor do negócio deve ficar em 207 milhões de libras (R$ 1,25 bilhão) e deverá ser concluído até 31 de dezembro deste ano. A transação está sujeita às aprovações regulatórias.

"A transação de venda apoiará os esforços da Natura & Co para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para focar em prioridades estratégicas, especialmente a integração da Natura e Avon na América Latina, o modelo de venda direta e a otimização adicional da presença internacional da Avon", disse a Natura em comunicado.

Em outubro, a empresa já havia anunciado conversas com o fundo europeu para a venda.

A Natura quer reduzir seu endividamento e vem vendendo parte de seus ativos. No primeiro semestre, a dívida líquida ficou em R$ 10 bilhões. A Natura vendeu sua linha de produtos de luxo Aesop para a L'Oreal por US$ 2,52 bilhões este ano. Em agosto passado, o Conselho de Administração aprovou a venda da The Body Shop.

A Natura já tinha tentado vender a The Body Shop, comprada por US$ 900 milhões há seis anos, em 2022. Mas as propostas ficaram abaixo do que a Natura esperava e a companhia preferiu vender primeiro a Aesop, considerada a joia da coroa da empresa.

Veja também

Brasil Queda da Selic vai aumentar oferta de empréstimos na Caixa em 2024, diz presidente do banco