Negócios Natura avalia venda da The Body Shop, seis anos após comprar a marca britânica Grupo já se desfez da australiana Aesop neste ano, que também marcou a internacionalização da empresa

A Natura anunciou nesta segunda-feira que avalia "uma potencial venda" da rede de lojas The Body Shop. O desinvestimento faz parte de um leque de opções que a empresa vem avaliando para a unidade.

Caso a venda se concretize, será a segunda operação do tipo neste ano. Em abril, a Natura acertou a venda da marca australiana Aesop para a L'Oreal por US$ 2,5 bilhões.

De acordo com comunicado ao mercado, o Conselho de Administração da Natura autorizou a diretoria do grupo a "explorar alternativas estratégicas para a The Body Shop, incluindo uma potencial venda deste negócio".

A Natura concluiu a compra da The Body Shop em 2017, da L'Oreal, por € 1 bilhão. Foi um importante marco para a internacionalização da empresa, assim como a aquisição da Aesop.

Na época, a Natura criou uma holding para administrar as três marcas: Natura, The Body Shop e Aesop, que seguiram com operações independentes.

A The Body Shop passou a ser uma subsidiária integral do grupo a partir de então. A marca foi criada na Inglaterra em 1976 e tem cerca de 2,8 mil lojas em mais de 70 países, que vendem produtos para cabelo, rosto, corpo e maquiagem.

