Natura conclui venda da Avon International; marca na América Latina permanece com a empresa

A Natura informou, nesta sexta-feira, 2, que concluiu a venda da Avon International para a Regent LP em 31 de dezembro de 2025. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a venda da Avon International não inclui o mercado russo da Avon nem a marca e as operações da Avon na América Latina.



"A marca Avon na América Latina, incluindo os direitos econômicos e a propriedade intelectual, permanecem com a Natura", informou a empresa. "Apesar da Natura não ter emprestado recursos para a Avon Internacional durante o quarto trimestre, como parte da venda da Avon International, e conforme divulgado anteriormente em 18 de setembro de 2025, a empresa reafirmou seu compromisso em fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até US$ 25 milhões."



Segundo a Natura, a linha de crédito tem prazo de vencimento de cinco anos após a primeira utilização e poderá ser sacada até 31 de dezembro de 2026, sujeita ao cumprimento de determinadas condições. "O encerramento da venda da Avon International representa um marco relevante no esforço da Natura em otimizar suas operações e dar continuidade à sua estratégia de foco em seu negócio principal na América Latina", informou a companhia.



