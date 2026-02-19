A- A+

Economia Natura conclui venda da Avon Rússia por 26,9 milhões de euros Transação encerra reestruturação internacional do grupo e reforça estratégia de crescimento na América Latina

A Natura anunciou nesta quinta-feira (19) a venda das operações da Avon na Rússia para o Grupo Arnest por € 26,9 milhões (ou R$ 165,5 milhões, na cotação do dia).

O ativo era o último remanescente da Avon Internacional sob controle da companhia. A venda conclui a reorganização do grupo e reforça o foco da Natura no crescimento na América Latina, onde a empresa lidera o mercado de beleza e cuidados pessoais.

“Com a venda da Avon Internacional concluída, a Natura entra definitivamente em um novo capítulo. Iniciamos em 2026 um novo ciclo de crescimento, inovação e diferenciação, com uma companhia mais simples, ágil e bem posicionada para impulsionar geração de valor aos nossos clientes, acionistas e para a sociedade como um todo”, afirma João Paulo Ferreira, CEO, em comunicado.

Em setembro do ano passado, a empresa fechou a venda da Avon International por apenas £ 1 (R$ 7,23 à época). O acordo não incluía o mercado russo nem a marca e as operações da Avon na América Latina. Antes, em fevereiro, a companhia já havia informado ao mercado que avaliava a possível venda das operações da Avon fora da América Latina.

A Avon Internacional mantinha empréstimos tomados junto à própria controladora, a Natura, o que vinha pressionando o desempenho da operação. No momento da venda, a Natura informou que continuava explorando alternativas estratégicas para o negócio na Rússia. Estimativas da XP indicam que o país respondia por menos de 10% das vendas da Avon Internacional.

A aquisição da Avon pela Natura foi concluída em 2020, em uma tentativa de ampliar a presença global do grupo. Naquele momento, a companhia americana estava avaliada em cerca de US$ 2 bilhões. Em 2024, a Avon Products, holding internacional da marca, entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos.

