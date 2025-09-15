Natura vende operações da Avon em seis países por US$ 1
Negócio inclui ainda recebível de US$ 22 milhões que a Avon Guatemala deve à subsidiária no México
A Natura firmou um acordo para vender as operações da Avon em seis países da América Central. A negociação com o grupo latino de bens de consumo PDC foi fechada por um valor simbólico de US$ 1, que deve ser acrescido, na data de fechamento do contrato, de US$ 22 milhões devidos pela Avon Guatemala à subsidiária do México.
As informações constam em fato relevante publicado pela companhia brasileira nesta segunda-feira.
Os ativos vendidos pertencem à Avon Card, braço da marca de cosméticos na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana. A operação depende da reorganização societária das empresas que compõem a Avon Card e está prevista para ser concluída em outubro.
Leia também
• Mastercard fecha parcerias com Google, Stripe e Antom para nova geração de IA
• EUA e China fecham acordo sobre TikTok, diz secretário americano
• Ações de fabricantes de chips da China sobem até 20% após Pequim abrir investigações contra EUA
Segundo o documento, a Natura firmou acordos para continuar fornecendo produtos acabados para Avon Card e atuando como licenciadora da marca Avon na região.
No início do ano, a Natura informou que avaliava a venda das operações da Avon Internacional, que abrange áreas de fora da América Latina. Em 2023, a companhia brasileira vendeu a operação da britânica The Body Shop para o fundo de private equity Aurelius.
"Em linha com os resultados, a companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o negócio da Avon Internacional, que foi classificado como ativo mantido para venda. A transação apoiará o esforço da Natura para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para continuar focada na integração da Natura e da Avon na América Latina", diz o documento divulgado nesta segunda-feira.