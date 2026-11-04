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MERCADO NAUFest Pernambuco, da ONG Junior Achievement, debate mercado de trabalho para juventude Evento gratuito será realizado nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6), das 9h às 17h, no Senai de Areias

A organização não governamental (ONG) Junior Achievement realiza, nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6), a 2ª edição do NAUFest Pernambuco. O evento gratuito promoverá palestras, oficinas e atividades imersivas voltadas ao mercado para jovens de 16 a 25 anos, das 9h às 17h, na unidade de Areais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Segundo a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena, o evento pretende contribuir diretamente com a aproximação da juventude com o mercado de trabalho.

“Funciona como uma ponte prática para que os jovens descubram novas oportunidades, desenvolvam habilidades híbridas e se conectem diretamente com mentores e líderes de grandes empresas”, explica.

Os painéis imersivos focados na empregabilidade e no mercado de trabalho terão como foco o desenvolvimento de competências socioemocionais, orientação para processos seletivos e caminhos para inserção produtiva em um ecossistema corporativo dinâmico.

A temática da inteligência artificial (IA) também será discutida em debates e oficinas voltadas para a aplicação da IA no dia a dia.

Outro eixo será o de robótica e inovação 4.0. Sobre o tema, haverá espaços práticos que provocam o pensamento crítico e a solução de problemas complexos por meio da tecnologia aplicada, a fim de preparar a juventude para as demandas da indústria inteligente.

Além disso, o painel sobre temas da juventude contará com debates focados em protagonismo juvenil, sustentabilidade e propósito pessoal.

*Com informações da assessoria de imprensa

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