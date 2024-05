A- A+

Carros Elétricos Navio da BYD chega ao Brasil pela primeira vez e atraca no porto de Suape Explorer NO.1 aporta com 5459 veículos impulsionando mercado automotivo sustentável brasileiro

Nesta Segunda Feira (27), o navio oficial da empresa chinesa BYD, o Explorer NO.1 BYD, chegou pela primeira vez ao continente americano, trazendo carros elétricos e híbridos para o Brasil. Ele atracou no Porto de Suape, em Pernambuco. Com capacidade para até 7 mil veículos e 199,9 metros de comprimento, essa foi apenas a segunda viagem do Explorer NO.1 BYD, que levou 27 dias para sair da China e chegar no Brasil.

Com objetivo de suprir a alta demanda dos brasileiros pelos carros elétricos e híbridos da BYD, o navio trouxe 5459 automóveis para o mercado nacional. Nesses primeiros 5 meses do ano, a empresa chinesa já emplacou mais de 25,5 mil unidades, representando um aumento de 43% em relação ao ano anterior, quando o número de emplacamentos foi 17,9 mil. Em abril, a multinacional se tornou a nona fabricante entre todas as marcas a mais emplacar carros no País, conforme dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

“Atualmente, o Brasil é o maior mercado da BYD fora da Ásia. Por essa razão, a construção da nossa fábrica em Camaçari está avançando rapidamente. No final deste ano, começaremos a montar os carros na Bahia e, a partir do próximo ano, a BYD irá fabricar os veículos mais eficientes e tecnológicos em território nacional”, afirma o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy.

Baldy, ainda destacou, que o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com um grande potencial para se tornar um exemplo na eletrificação da Frota. Ele mencionou também que o crescimento nas vendas da BYD indica uma constante preocupação dos brasileiros com uma mobilidade sustentável.

