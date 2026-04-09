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turismo Navio Seabourn Venture atraca no Porto do Recife nesta quinta (9) Atracação marca fim da temporada de cruzeiros no porto da cidade

A atracação do navio Seabourn Venture na manhã desta quinta-feira (9) marca o fim da temporada de cruzeiros 2025/2026 do Porto do Recife. A temporada começou no dia 6 de outubro do ano passado e trouxe para Pernambuco cerca de 20 mil turistas. No total, 17 cruzeiros atracaram no Porto do Recife.

Ao desembarcarem no Terminal do Porto do Recife, os cruzeiristas foram recepcionados por uma orquestra de frevo com passistas, receberam bebidas regionais e tiveram à disposição uma feira de artesanato. Pontos turísticos do Recife, Olinda e outras cidades da Região Metropolitana também devem ser visitados pelos turistas durante o dia.

Na avaliação do presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, o resultado da temporada de cruzeiros 2025/2026 mostra que Pernambuco se consolida como uma importante rota de turismo nacional e internacional. Wagner Maciel ressalta, ainda, ações que o Porto do Recife vem realizando para potencializar a estrutura na área do turismo.

“A obra de dragagem do Porto é uma dessas ações que ajudam a atrair a chegada de um número maior de cruzeiros para as próximas temporadas, seguindo a estratégia de desenvolvimento econômico estabelecida pelo Governo do Estado ”, afirmou o presidente do Porto do Recife.

*Com informações da assessoria

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