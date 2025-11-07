A- A+

OPORTUNIDADE Nazaré da Mata publica concurso para agentes de saúde e de endemias com salário de R$ 3 mil Saiba como participar

A Prefeitura de Nazaré da Mata, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, publicou o edital de um concurso público para recompor equipes da atenção primária e da vigilância em saúde. O certame foi publicado nesta sexta-feira (7).

De acordo com a gestão municipal, há defasagem de profissionais que atuam no acompanhamento direto de famílias e no controle de endemias. Para todos os cargos o salário mensal é de R$ 3.036 e jornada de 40 horas semanais, ou seja, de segunda a sexta-feira. O processo será organizado pelo Instituto IACP. Clique aqui para se inscrever.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, entre 10 de novembro e 4 de dezembro, mediante pagamento de taxa de R$ 110. O edital prevê isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e desempregados dentro dos critérios estabelecidos.

Vagas

Agente Comunitário de Saúde - 10 vagas

Agente de Combate às Endemias - uma vaga para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e outra para autodeclaradas pretas ou pardas.

Para participar é obrigatório ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio.

De acordo com a prefeita Adriana Andrade Lima, a abertura do concurso foi motivada pela necessidade de reorganizar as equipes e garantir a continuidade dos atendimentos à atenção básica do município para quem mais precisa.

“Estamos completando 11 meses de gestão e, desde janeiro deste ano, identificamos a necessidade urgente de recompor as equipes de atenção básica. Essa era uma demanda que vinha se arrastando há anos, passando por diferentes gestões, e que estava impactando o acompanhamento das famílias no território. Ao autorizar este concurso, damos um passo importante para estruturar o serviço e garantir que a população seja assistida de forma contínua e organizada.” explicou.

As duas funções têm papéis diferentes, mas se completam no cuidado à população.

As vagas de Agente Comunitário de Saúde estão distribuídas por microáreas ligadas às Unidades de Saúde da Família, incluindo regiões urbanas e rurais. Para exercer a função, o candidato deverá residir na área onde irá atuar, conforme determina a legislação federal que regulamenta a categoria.

Quem exerce tal função trabalha direto com as famílias, fazendo visitas às casas, ajudando a marcar consultas, orientando sobre vacinação, acompanhando pessoas com doenças e levando informações da comunidade para a Unidade de Saúde.

Já o Agente de Combate às Endemias atua no controle de doenças, como dengue, chikungunya e zika, visitando bairros, olhando possíveis focos de mosquito, orientando moradores e ajudando a evitar surtos. Enquanto um cuida do dia a dia das famílias, o outro trabalha para impedir que doenças se espalhem pela cidade.

Provas

A prova objetiva está marcada para 25 de janeiro e terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo língua portuguesa, atualidades, conhecimentos gerais, noções de administração pública e conteúdos específicos da área de atuação.

Os candidatos aprovados nessa etapa, dentro do limite de vagas, serão convocados para o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, que é obrigatório e eliminatório. O curso está programado para ocorrer entre 3 e 7 de março. O resultado final será divulgado após essa fase e homologado pela administração municipal.

Os profissionais aprovados e convocados serão contratados pelo regime estatutário, que prevê estabilidade após três anos de estágio probatório e vinculação ao regime próprio de previdência municipal.

Com informações da assessoria

