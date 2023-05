A- A+

TRABALHO Necessidade de trabalhar é a principal causa do afastamento dos estudos, diz pesquisa do Sesi/Senai Na faixa etária de 16 a 24 anos, somente 53% estão estudando

Pesquisa inédita do Sesi/Senai com mais de 2 mil pessoas em todos os estados constatou que a necessidade de trabalhar é o principal motivo para as pessoas abandonarem os estudos. Na população de acima de 16 anos, somente 15% estão estudando, mas a parcela sobe para 53% quando se restringe à faixa etária entre 16 e 24 anos.

Entre os que não estudam atualmente, apenas 38% alcançaram a escolaridade que desejavam. “Não podemos ter um projeto de país, para o desenvolvimento social e econômico, sem considerar a educação. Conhecer os motivos e o perfil dos jovens e adultos que interromperam os estudos, e consequentemente sua evolução profissional, é indispensável para criar oportunidades e reduzir desigualdades”, alerta o diretor-geral do SENAI e diretor-superintendente do SESI, Rafael Lucchesi.

O nascimento de filhos foi outro fator que afastou os estudantes dos bancos escolares, principalmente os jovens entre 16 e 24 anos que tiveram que interromper as aulas. A evasão escolar por esse motivo é maior entre mulheres (13%), moradores do Nordeste (14%) e das capitais (14%) – o dobro da média nacional, de 7%.

Segundo o censo escolar, lembra o Sesi, um em cada dez alunos reprova (4,7%) ou abandona (4,2%) a escola no primeiro ano do ensino médio. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores: 38% disseram que pararam de estudar, mas não alcançaram o nível de instrução que pretendiam.



A pesquisa também perguntou sobre a percepção da população sobre o sistema de educação público e privado, com a alfabetização com a pior avaliação e o ensino técnico com a melhor: 23% avaliam a educação pública como ruim ou péssima e só 30% consideram como ótima ou boa. Já a educação privada é avaliada como boa ou ótima por 50% dos entrevistados.

