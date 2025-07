A- A+

Investimento Negociação de CBIOs na B3 movimenta R$ 2,88 bilhões no primeiro semestre de 2025 Volume negociado representa redução de mais de 21 milhões de toneladas de CO na atmosfera, segundo dados da bolsa brasileira

O volume financeiro das negociações de Créditos de Descarbonização (CBIOs) na B3, a bolsa de valores do Brasil, alcançou R$ 2,88 bilhões entre janeiro e junho de 2025. No período, foram emitidos 21,37 milhões de CBIOs, equivalentes a mais de 21 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO) que deixaram de ser lançadas na atmosfera.

O resultado representa um crescimento de 3% em relação ao mesmo semestre do ano anterior. Os CBIOs são instrumentos previstos pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), e podem ser adquiridos tanto por distribuidoras de combustíveis, para cumprimento de metas legais, quanto por investidores interessados em apoiar práticas sustentáveis.

“O crescimento de 3% no volume depositado de CBIOs nos primeiros meses de 2025 reforça esse mercado como ferramenta estratégica para a descarbonização da economia. A B3, ao facilitar a negociação desses ativos, não apenas cumpre seu papel de impulsionar o desenvolvimento sustentável, mas também demonstra como mecanismos de mercado podem ser aliados efetivos na transição energética”, afirmou Leonardo Betanho, superintendente de Produtos da B3.

Cada CBIO equivale à mitigação de uma tonelada de gases de efeito estufa, por meio do uso de biocombustíveis certificados em substituição aos combustíveis fósseis. A RenovaBio, criada em 2017, busca incentivar a redução da pegada de carbono do setor de transportes no país por meio de instrumentos de mercado. A B3 é a plataforma oficial de registro e negociação desses créditos ambientais.

B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e está entre as maiores em valor de mercado no setor global de bolsas. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, a B3 atua nos ambientes de bolsa e balcão, oferecendo produtos e serviços para a cadeia de financiamento.

A companhia também participa da promoção de boas práticas de governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais e o crescimento econômico do Brasil.



Veja também