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negócios Negociações com acionistas e credores seguem em curso e avalia alternativas disponíveis, diz Braskem Sexta maior petroquímica do mundo anunciou prejuízo líquido de R$ 1,068 bilhão no terceiro trimestre deste ano

Carlos Brandão, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Braskem, afirmou, em teleconferência com investidores, que as negociações entre acionistas e credores da companhia seguem em andamento.

Ontem, a sexta maior petroquímica do mundo anunciou prejuízo líquido de R$ 1,068 bilhão no terceiro trimestre deste ano. A dívida bruta da empresa chegou a US$ 10,9 bilhões.

Segundo fontes do mercado, o processo de recuperação extrajudicial envolve um aumento de capital na Braskem, em meio a negociações entre os acionistas, Petrobras e IG4, e os credores. Está em discussão um aporte de US$ 1,4 bilhão pela estatal, em troca da conversão de parte das dívidas dos credores em ações.

O montante dessa conversão, ainda em negociação, é estimado atualmente em US$ 2,8 bilhões, abaixo dos US$ 3,8 bilhões inicialmente discutidos.

— Seguimos com a construção de uma solução consensual para a otimização da nossa estrutura de capital. Desde a contratação de assessores financeiros e jurídicos especializados, temos conduzido um amplo processo de avaliação de alternativas, mantendo diálogo contínuo com investidores. Após o protocolo do pedido de recuperação extrajudicial, em agosto deste ano, as negociações passaram a ocorrer dentro dos parâmetros previstos no plano apresentado ao mercado — destacou Brandão.

O executivo lembrou que, caso não seja possível chegar a um acordo dentro do prazo previsto, a companhia avaliará as alternativas disponíveis. A Petrobras afirmou nesta semana que o prazo para as negociações vai até o dia 22. A Braskem, por sua vez, havia informado que as conversas com os acionistas se estenderiam até ontem.

— Caso não seja possível avançar em um consenso dentro do prazo previsto, a administração avaliará as alternativas disponíveis, visando proteger os interesses da companhia e de seus stakeholders. Nesse contexto, a companhia, seus acionistas e os credores signatários continuam engajados em discussões construtivas sobre os termos e as condições de um plano atualizado. As partes seguem trocando informações e propostas de caráter indicativo e não vinculante, e as negociações permanecem em curso. Embora ainda não exista um acordo definitivo, os trabalhos continuam focados na busca de um entendimento sobre os principais termos comerciais da reestruturação — afirmou Brandão.

Para o diretor, “os termos atualmente em discussão permanecem sujeitos a negociações adicionais, aprovações societárias e demais procedimentos aplicáveis”.

— Seguimos comprometidos com uma solução estruturante, ordenada e consensual, que fortaleça nossa estrutura de capital, assegure a continuidade das operações e permita a execução da nossa estratégia de longo prazo — disse.

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