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Governo Federal Negociações sobre tarifaço continuam sem interferência eleitoral, diz ministro "Eu imagino que no começo do mês que vem a gente receba esse documento, possa publicizar e responder para os EUA fazendo as ofertas", disse Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira, 8, que as negociações sobre as tarifas com os Estados Unidos continuam e não sofrem interferência do processo eleitoral brasileiro. "Nós estamos discutindo comércio exterior. É compra e venda de bens e serviços, e ponto final. Quem quiser colocar eleição na mesa não terá o Brasil como um dos negociadores", disse a jornalistas antes do evento Conexões Produtivas, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Segundo o ministro, o diálogo com autoridades americanas às margens do G20, na semana passada, foi positivo.

Ele explicou que o governo brasileiro agora aguarda o envio de um termo de referência por parte dos Estados Unidos, o que deve ocorrer em três ou quatro semanas, para que a negociação possa continuar.

"Eu imagino que no começo do mês que vem a gente receba esse documento, possa publicizar e responder para os EUA fazendo as ofertas", disse o ministro.

Ele reiterou, no entanto, que o Brasil mantém a posição de não fazer concessões unilaterais, citando a abertura integral do mercado para indústrias químicas e automotivas sem reciprocidade, o controle sobre minerais críticos e interferência no sistema de pagamentos Pix.

"Eu espero que o Brasil jamais aceite o que foi proposto no passado, ainda que voltem a propor. Porque seria a submissão do país aos interesses de outra nação, o que é absolutamente indigno, incompatível com a nossa grandeza, com a relevância do nosso país", declarou o ministro.

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