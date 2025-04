A- A+

tecnologia Negócio de nuvem da Microsoft impulsiona resultados do 3º trimestre fiscal da gigante de tecnol Gigante de tecnologia registrou receita de US$ 70 bilhões, acima dos US$ 68,4 bilhões esperados pelo mercado

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira que o lucro do terceiro trimestre fiscal superou as estimativas do mercado graças à força de seu desempenho na nuvem.

As ações da Microsoft caíram cerca de 7% no acumulado do ano e ficaram estáveis nos últimos 12 meses.

No período, a gigante de tecnologia obteve lucro por ação (EPS na sigla em inglês) de US$ 3,46 sobre uma receita de US$ 70 bilhões. Wall Street estava prevendo um lucro por ação de US$ 3,21 sobre uma receita de US$ 68,4 bilhões, de acordo com as estimativas de consenso da Bloomberg. No mesmo trimestre do ano passado, a empresa divulgou um lucro por ação de US$ 2,94 sobre uma receita de US$ 61,8 bilhões.

O Azure, negócio de nuvem da Microsoft, cresceu 33% no trimestre em comparação com igual período do ano anterior, superando as estimativas dos analistas de 30,3%, com a IA representando 16% do crescimento total do Azure.

O segmento de Computação Mais Pessoal da Microsoft, que inclui as vendas de licenças do Windows para fabricantes de computadores terceirizados e suas divisões de jogos e pesquisa, faturou US$ 13,4 bilhões. Wall Street estava esperando US$ 12,6 bilhões.

O relatório trimestral da Microsoft ocorre em meio a temores de que as tarifas do presidente Trump possam causar uma desaceleração econômica que atingiria os gastos empresariais com nuvem e IA.

A empresa também está reduzindo parte de sua construção de IA, com Noelle Walsh, presidente da Microsoft Cloud Operations and Innovation, escrevendo em um post no LinkedIn que a empresa está “desacelerando ou pausando alguns projetos em estágio inicial”.

Veja também