Petróleo Negócio de US$ 26 bi cria gigante de petróleo na Bacia Permiana, a maior bacia de xisto do mundo Americana Diamondback acerta compra da Endeavor em mais uma transação na região dos EUA que se tornou aposta na produção de combustíveis fósseis

A americana Diamondback Energy acertou a compra da produtora de petróleo e gás Endeavor Energy Resources por US$ 26 bilhões para criar uma gigante de petróleo na Bacia Permiana, nos EUA, a maior bacia de xisto do mundo. Juntas, as duas empresas, que são sediadas no Texas, valem US$ 50 bilhões, segundo o Wall Street Journal.

A transação envolve dinheiro e troca de ações. Dos US$ 26 bilhões, US$ 8 bilhões serão em dinheiro. Após a conclusão do negócio, os acionistas da Diamondback deterão 60,5% da Endeavour, e os acionistas desta deterão o restante. A Endeavour não é negociada em Bolsa.

O acordo é o mais recente de uma série de grandes negócios que estão transformando o cenário energético dos Estados Unidos e cria a terceira maior produtora da Bacia Permiana.

Nos últimos quatro meses, a Exxon Mobil fechou um acordo para comprar a Pioneer Resources por cerca de US$ 60 bilhões; a Chevron comprou a Hess por cerca de US$ 53 bilhões; e a Occidental Petroleum concordou em comprar a CrownRock por cerca de US$ 10,8 bilhões. Todas as operações têm como foco a Bacia Permiana.

A consolidação marca o amadurecimento do setor de xisto no país, que era muito fragmentado e que tradicionalmente tinha poucas empresas de grande porte, devido a dificuldades para atrair os principais investidores.

A aquisição da Endeavor é um grande negócio da Diamondback, que deixou concorrentes para trás. A empresa, fundada pelo pioneiro da indústria do xisto Autry Stephens, é uma das últimas produtoras de capital fechado remanescentes na Bacia de Permiana. Ela também atraiu o interesse de Exxon, Chevron e ConocoPhillips.

Os ativos da Diamondback e da Endeavor se complementam muito bem, abrindo caminho para que a empresa combinada produza petróleo bruto de forma mais eficiente, disse Dan Pickering, que é fundador e diretor de investimentos da Pickering Energy Partners e ajudou a financiar a revolução do xisto.

As duas empresas, com sede em frente uma da outra em Midland, o coração de Permiana, terão uma produção de 816.000 barris de óleo equivalente por dia, de acordo com o comunicado.

A compra é um movimento defensivo para a Diamondback, pois coloca a empresa em uma posição melhor para sobreviver à onda de fusões em andamento como operadora independente, de acordo com a Bloomberg Intelligence.

O acordo, que inclui a dívida líquida da Endeavor, foi aprovado pela diretoria da Diamondback. A empresa financiará a parte em dinheiro por meio de uma combinação de dinheiro em caixa, crédito e títulos. A Diamondback espera que o negócio seja fechado no quarto trimestre deste ano.

A Bacia Permiana, que abrange o oeste do Texas e o Novo México, é a maior bacia de xisto do mundo, hidrocarboneto também usado para produzir combustíveis, assim como o petróleo. E é apontada como fundamental para o crescimento da produção de petróleo nos EUA.

A produção do país atingiu um recorde no ano passado - superando a Arábia Saudita em cerca de 45% - graças, em grande parte, aos poços na Permiana que podem ser perfurados e fraturados de forma mais barata e rápida do que em muitas outras regiões.

O petróleo continua sendo muito procurado em todo o mundo, apesar dos esforços para abandoná-lo, e espera-se que o consumo aumente até 2030 - e talvez mais além.

