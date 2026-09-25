Negócios familiares são debatidos em fórum no Recife

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As decisões estratégicas das empresas, os aprendizados das famílias empresárias, a capacidade de reinvenção dos empreendedores e o cenário econômico do país serão alguns dos temas debatidos no 2º Fórum de Negócios Familiares, que ocorrerá na próxima quarta-feira (30), das 8h30 às 12h30. O evento, promovido pela Legend Capital e pelo Huck Otranto Camargo Advogados, será realizado no Novotel Recife Marina, bairro de São José, área central da capital pernambucana.



Após o sucesso da primeira edição, em setembro do ano passado, o evento retorna reunindo um grupo seleto de empresários e integrantes de famílias empresárias. A proposta é oferecer um ambiente reservado para a troca de experiências, compartilhamento de aprendizados e reflexão sobre os desafios e as oportunidades relacionados à continuidade e à transformação dos negócios familiares.



Segundo o responsável pela articulação local do fórum e pelo relacionamento com o empresariado pernambucano, Romero Maranhão Neto, o estado tem uma tradição empresarial construída por famílias que, ao longo das gerações, criaram negócios, geraram empregos e contribuíram para o desenvolvimento regional.



“O objetivo é dar continuidade a um espaço de diálogo sobre como preservar a capacidade de empreender e preparar as famílias para novos ciclos. Muitas das questões que atravessam os negócios familiares exigem uma visão conjunta sobre a empresa, o patrimônio e também as relações entre os sócios. São decisões relacionadas a crescimento, profissionalização, sucessão e diversificação dos investimentos que precisam ser discutidas com antecedência”, explicou.



Programação

A partir das 8h30, Romero, que integra a terceira geração das famílias Albuquerque Maranhão pelo lado paterno, e Fernandes Vieira pelo lado materno, ambas com ampla trajetória empresarial em Pernambuco, vai recepcionar e dar as boas-vindas aos convidados.



Em seguida, os sócios do Huck Otranto Camargo Advogados, Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli, comandam o primeiro painel. Eles vão abordar as operações estratégicas voltadas ao crescimento e ao enfrentamento de crises.

Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli, sócios do Huck Otranto Camargo Advogados. Foto: Divulgação

Na sequência, Diego e Amanda conversarão com o cofundador do Grupo Evipar (Eustácio Vieira Investimentos e Participações), o empreendedor pernambucano Marcelo Vieira, que compartilhará a trajetória pessoal e os aprendizados e legados dos diferentes ciclos empresariais vivenciados pela família dele.



O fundador da Holding Clube e idealizador do Camarote Nº 1, José Victor Oliva Júnior, um dos principais nomes do entretenimento e do marketing de experiências no Brasil, participará de uma conversa com o sócio-fundador da Legend Capital, Pedro Salles, e com a sócia da Legend Adriana Salles sobre a trajetória dele e os desafios de empreender em diferentes momentos do país.



Encerrando os painéis, o sócio e global head do Departamento Econômico e de Data Science da Vinci Compass, José Carlos Carvalho, discutirá a economia global e o Brasil pós-eleições com o sócio da Legend Capital Fernando Barrozo do Amaral.

Desafios

De acordo com Romero Maranhão Neto, um dos principais desafios é compreender que a sucessão é um processo de preparação, envolvendo formar pessoas, estabelecer critérios para a participação da gestão e construir regras claras para as decisões relacionadas ao negócio e ao patrimônio.



“Também é fundamental distinguir os papéis de familiar, sócio e gestor. Eles podem coexistir na mesma pessoa, mas envolvem responsabilidades diferentes”, afirmou.



A proposta é que o evento se consolide como um espaço permanente de conexão, de aprendizado e de diálogo entre empresários, famílias empresárias e especialistas.



“Gostaria que o fórum estimulasse conversas que muitas vezes são adiadas no cotidiano das famílias empresárias. Se os participantes saírem daqui dispostos a preparar melhor a próxima geração, rever suas estruturas de governança ou discutir o futuro dos negócios com mais clareza, acredito que teremos produzido um resultado relevante”, disse.

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