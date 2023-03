A- A+

JUROS "Nenhum ser humano da Terra" consegue explicar a alta taxa de juros no Brasil, diz Lula Em evento no Rio, presidente disse ainda que 'quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou', pois ele 'não foi eleito pelo povo'

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o Banco Central nessa quarta-feira (22) após o Copom manter a taxa básica de juros em 13,75%. Ele acusou o presidente do BC, Roberto Campos Neto de estar descumprindo a legislação ao não baixar os juros. Além disso afirmou que “nenhum ser humano da Terra” consegue explicar a alta taxa do país.

— Na Época que era um indicado meu eu conversava com o Meirelles. Mas agora, se esse cidadão quiser ele nem conversa comigo. Ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas também do emprego, da inflação e da renda do povo. É isso que está na lei, basta ler a lei.

Questionado se ele considerava que Campos Neto estaria cumprindo a lei, ele respondeu: — Todo mundo sabe que ele não está (cumprindo). Se não eu não estava reclamando.

As declarações foram dadas pelo petista durante sua visita ao Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, onde está a linha de produção do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) da Marinha do Brasil.

Lula afirmou ainda que não cabe à presidência julgar os relatórios do Copom.

— Quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, não foi indicado pelo presidente da República. Eles paguem o preço pelo que estão fazendo. A história julgará cada um de nós.

Veja também

