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Iluminação Neoenergia alcança a marca de 16 mil substituições de lâmpadas de iluminação pública por LED, em PE Projeto de Eficiência Energética tem como finalidade melhorar a qualidade de vida e a segurança pública para os moradores dos 33 municípios que receberam a iniciativa

A Neoenergia Pernambuco chegou à marca de 16 mil lâmpadas de iluminação pública substituídas em 33 municípios pernambucanos. O trabalho, iniciado em 2024, tem como finalidade promover a melhoria da luminosidade das ruas, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas e para a segurança pública. A ação é realizada pelo Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulada pela Aneel.

As novas luminárias LED, além de proporcionarem uma iluminação superior, são altamente eficientes, consumindo até 40% menos energia comparado às tradicionais lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico.

“A iluminação LED promove a eficiência energética no setor público de maneira simples e eficaz. Além de gerar economia para os municípios, uma melhor iluminação eleva a qualidade de vida da população, oferecendo uma maior sensação de segurança”, destacou Erika Carvalho, engenheira eletricista de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco.

A substituição das mais de 16 mil lâmpadas proporcionou uma economia de aproximadamente 8 milhões de kWh por ano para as prefeituras. O valor que seria pago por esse consumo agora pode ser investido em mais benefícios para a população, em áreas como educação, saúde e segurança.

O projeto terá continuidade ainda neste ano de 2026. Novos municípios estão sendo avaliados para a substituição dos equipamentos. Em breve os contemplados deverão ser anunciados, assim como o novo cronograma de trabalho.

Confira a lista de municípios que já participaram do projeto: Agrestina, Bezerros, Cabrobó, Cachoeirinha, Canhotinho, Dormentes, Itapissuma, Jucati, Jupi, Jurema, Lajedo, Macaparana, Pesqueira, Pombos, Quipapá, Santa Cruz do Capibaribe, Sirinhaém, São João, Surubim, Tabira, Taquaritinga do Norte, Timbaúba, Toritama, Triunfo, Machados, Aliança, Camutanga, Cedro, Condado, Limoeiro, Moreno, Gameleira e Ibimirim.

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