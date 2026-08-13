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Cuidados Neoenergia alerta para riscos de pipas na rede elétrica durante mês dos ventos Com aumento das ocorrências e nova lei em vigor, distribuidora reforça cuidados e lembra que agosto é período crítico para acidentes e interrupções de energia

Agosto é tradicionalmente conhecido como o mês dos ventos em Pernambuco. Com o aumento das ventanias, é comum ver pipas no céu, principalmente nas áreas litorâneas. Porém, essa prática pode trazer sérios riscos à segurança e ao fornecimento de energia elétrica. A Neoenergia Pernambuco reforça o alerta e lembra que, desde 2025, está em vigor a Lei Estadual nº 18.919/2025, que proíbe soltar pipas próximas à rede elétrica.

Nos últimos anos, os números de ocorrências envolvendo pipas presas à rede de distribuição cresceram de forma preocupante:

- 2022: 1.023 interrupções | 445 mil de clientes afetado

- 2023: 926 ocorrências | 366 mil clientes afetados

- 2024: 1.029 ocorrências | 413 mil clientes afetados

- 2025: 1.492 ocorrências | 524 mil clientes afetados

- 2026 (até julho): 595 ocorrências | 202 mil clientes afetados

Esse aumento contínuo acendeu um alerta na distribuidora, que reforça a importância da conscientização e do cumprimento da legislação. A Lei nº 18.919/2025 estabelece a proibição do uso de cerol e linha chilena, bem como da prática de soltar pipas próximas a postes, torres, subestações e linhas de transmissão. O descumprimento pode resultar em multas de até R$ 10 mil, que são dobradas em caso de impacto no serviço, e, quando a infração for cometida por menores de idade, a responsabilização recai sobre seus pais ou responsáveis legais.

Riscos principais

O cerol e a linha chilena transformam a linha da pipa em um fio cortante e condutor de energia, capaz de romper cabos e provocar choques fatais. Adereços metálicos e papel laminado também são condutores de eletricidade e devem ser evitados. Pipas enroscadas nos fios podem causar curto-circuito e até o rompimento de cabos. Subir em postes, torres ou telhados para recuperar pipas, ou entrar em subestações, é extremamente perigoso e proibido.

Dicas para brincar com segurança

Solte pipas em locais abertos, como praias e campos, longe da rede elétrica. Nunca use cerol ou linha chilena. Não utilize fios metálicos nem papel laminado. Não tente retirar pipas presas na rede elétrica. Evite soltar pipas em dias de chuva ou com ventos muito fortes. Jamais jogue objetos na rede elétrica para tentar derrubar pipas.

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