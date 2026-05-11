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Iluminação Pública

Neoenergia amplia modernização da iluminação pública com lâmpadas LED em cidades pernambucanas

Projeto Ilumina Pernambuco já soma cerca de 14 mil luminárias substituídas e segue com novas ações neste ano de 2026, em todo o Estado

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As luminárias de LED consomem até 40% menos energia em comparação com os modelos tradicionais.As luminárias de LED consomem até 40% menos energia em comparação com os modelos tradicionais. - Foto: Divulgação/Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco segue avançando na modernização da iluminação pública em municípios pernambucanos por meio do projeto Ilumina Pernambuco. Até o momento, aproximadamente 14 mil luminárias foram substituídas por tecnologia LED em 28 cidades do Estado, dentro do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel, em parceria com o Governo de Pernambuco e as prefeituras.

Em 2024, a iniciativa contemplou 22 municípios, entre eles Bezerros, Surubim, Santa Cruz do Capibaribe, Pesqueira, Toritama, Triunfo e Sirinhaém. No período, foram trocadas 11.850 luminárias, o que resultou em uma economia estimada de 6.031,34 MWh por ano, reduzindo o consumo de energia elétrica no setor público e melhorando a qualidade da iluminação urbana.

De acordo com Gabriel Lopes, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, a modernização da iluminação pública traz ganhos que vão além da redução do consumo.

“A tecnologia LED alia eficiência energética, durabilidade e melhor distribuição da luz, o que contribui para ruas mais bem iluminadas, aumento da sensação de segurança e economia para os municípios”, afirma.

A expansão continuou em 2025, com a substituição de 1.059 pontos de iluminação nos municípios de Machados, Aliança e Camutanga. As ações nessa etapa representam uma economia adicional de 741,80 MWh por ano, reforçando os benefícios do uso da tecnologia LED.

Em 2026, o projeto já promoveu a substituição de lâmpadas de iluminação pública em três municípios, sendo eles Cedro, Moreno e Limoeiro, este último ainda em execução, com a instalação de pouco mais de mil novas luminárias. A expectativa é de uma economia anual em torno de 750 MWh, ampliando os impactos positivos da iniciativa.

As luminárias de LED consomem até 40% menos energia em comparação com os modelos tradicionais de vapor de sódio e vapor metálico, além de possuírem maior vida útil e menor necessidade de manutenção. Com isso, o projeto Ilumina Pernambuco segue como uma alternativa eficiente e sustentável para a melhoria da infraestrutura urbana no Estado.

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