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Expansão Neoenergia amplia ordenamento de redes e leva operação a seis municípios e ao Centro do Recife Ações seguem com foco na organização da infraestrutura compartilhada de postes, remoção de materiais irregulares de provedores de internet e reforço da segurança da população

A Neoenergia Pernambuco segue avançando com o programa de ordenamento de redes de telecomunicações em diversas regiões do estado. Nesta semana, equipes da distribuidora estarão mobilizadas em seis frentes de trabalho, entre ações diurnas e noturnas, para promover a organização da infraestrutura compartilhada de postes, remover materiais irregulares e reforçar a segurança da população.

As atividades estão programadas para os municípios de Xexéu e Joaquim Nabuco, na Mata Sul, além do Centro do Recife, onde o trabalho será executado na Rua da Imperatriz. Na Capital, devido à necessidade de ocupação parcial da via para passagem dos veículos e equipamentos, a operação será realizada em períodos diurnos e noturnos, mediante alinhamento prévio com os órgãos responsáveis.

No período noturno, as equipes também atuarão nos municípios de Maraial e Belém de Maria, aproveitando o menor fluxo de veículos para executar os serviços com mais agilidade e menor impacto à mobilidade local.

A iniciativa faz parte do programa permanente de ordenamento de redes da Neoenergia Pernambuco, que tem como objetivo garantir a utilização adequada dos postes pelos provedores de internet autorizados, além de identificar e remover cabos, equipamentos e estruturas instaladas de forma irregular.

Recentemente, a distribuidora avançou em uma das maiores operações do tipo no Estado, com intervenções em mais de 500 postes da Avenida Mascarenhas de Moraes, no Recife, retirando mais de 2,6 toneladas de sucatas, cabos sem utilização e materiais que representavam riscos à segurança da população.

"O ordenamento das redes é uma ação essencial para garantir a segurança das pessoas, preservar a infraestrutura elétrica e assegurar que o compartilhamento dos postes ocorra dentro dos padrões técnicos exigidos pela regulamentação", destaca o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

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