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INVESTIMENTO Neoenergia anuncia investimento recorde de R$ 9,7 bilhões em Pernambuco até 2030 Plano prevê construção de 25 subestações, ampliação da rede elétrica, digitalização do sistema e projetos de rede subterrânea para acompanhar o crescimento econômico do estado

A Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (3), um plano de investimentos de R$ 9,7 bilhões para ampliar e modernizar a infraestrutura elétrica do estado até 2030.



Considerado o maior da história da concessionária no estado, o aporte representa um aumento de 123% em relação ao ciclo anterior e tem como foco expandir a capacidade do sistema de distribuição de energia para acompanhar o crescimento econômico e a instalação de novos empreendimentos.

O anúncio foi feito durante evento promovido em parceria com o LIDE Pernambuco, no JCPM Trade Center, Zona Sul do Recife, que reuniu mais de 150 empresários.

O plano foi apresentado pelo CEO da Neoenergia no Brasil, Eduardo Capelastegui, pelo diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, e contou com a participação do CEO da Iberdrola, controladora da companhia, Pedro Azagra.

Entre as principais ações previstas para os próximos cinco anos estão a construção de 25 novas subestações e a ampliação de outras 34 unidades, o que acrescentará 766 MVA de potência ao sistema elétrico estadual.

O projeto também prevê a implantação de mais de 9 mil quilômetros de redes de alta e média tensão e de 141 novos alimentadores para ampliar a capacidade de atendimento e aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia em todas as regiões pernambucanas.

Segundo Eduardo Capelastegui, o investimento em Pernambuco faz parte de um pacote de R$ 50 bilhões que será aplicado pela Neoenergia nas cinco distribuidoras do grupo no Brasil. Desse total, quase R$ 10 bilhões serão destinados ao estado, praticamente o dobro do volume investido no ciclo anterior.

“O investimento será direcionado, principalmente, para a expansão da rede elétrica, acompanhando o crescimento de Pernambuco e a chegada de novos consumidores industriais, comerciais e residenciais. Também vamos fortalecer a resiliência do sistema diante dos eventos climáticos extremos, que têm sido cada vez mais frequentes, além de acelerar a digitalização da rede, com automação e inteligência artificial para reduzir o tempo de interrupção no fornecimento de energia”, afirmou.

O executivo destacou ainda que os efeitos dos investimentos começarão a ser percebidos antes mesmo da conclusão do plano.

“Não será preciso esperar até 2030. À medida que as obras forem sendo executadas, os consumidores das áreas contempladas já sentirão melhorias na qualidade do fornecimento. É um investimento distribuído por todo o estado, e os resultados aparecerão de forma gradual”, ressaltou.

Saulo Cabral, presidente da Neoenergia Pernambuco | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

De acordo com Saulo Cabral, o plano permitirá tornar a rede elétrica mais resistente, além de ampliar projetos de modernização urbana por meio da implantação de redes subterrâneas.

“Já temos um projeto em andamento no Recife Antigo, contemplando áreas como o Marco Zero, o Cais da Alfândega e a Praça do Arsenal. Agora, também vamos avançar com estudos para expandir a rede subterrânea em Boa Viagem, no trecho entre o Pina e Setúbal, especialmente nas vias entre a Avenida Domingos Ferreira e a orla”, explicou.

Cabral acrescentou que os investimentos serão distribuídos entre todas as regiões do estado. Do total de R$ 9,7 bilhões, cerca de R$ 4,7 bilhões serão destinados ao litoral e à Zona da Mata, enquanto aproximadamente R$ 5 bilhões serão aplicados no Agreste e no Sertão.

“Nossa preocupação é fazer com que toda a população seja beneficiada. Além de melhorar a qualidade do fornecimento, também estamos preparando a infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento industrial, comercial e econômico de diversas regiões de Pernambuco”, afirmou.

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