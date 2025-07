Neoenergia anuncia novos endereços de lojas em três cidades da Região Metropolitana do Recife

A- A+

O atendimento presencial de três unidades da Neoenergia Pernambuco passará por mudanças a partir do mês de agosto.



As cidades de Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, terão novos locais para oferecer os serviços da empresa com horários mais diversificados para os clientes.

Os novos pontos estão funcionando de forma simultânea com as outras lojas desde o início da semana para garantir uma transição sem transtornos. A partir do dia 1º de agosto, os antigos estabelecimentos estarão com as atividades encerradas.

Os locais inaugurados oferecem os mesmos serviços disponíveis nas demais lojas de atendimento.

A iniciativa consiste em substituir as lojas atuais da empresa por uma rede maior de pontos credenciados e oferecer mais opções de atendimento.

Piedade

No caso de Jaboatão dos Guararapes, o atendimento presencial na loja que fica no bairro de Piedade segue sem alterações.

Confira os novos endereços das unidades da Neoenergia Pernambuco:

Abreu e Lima

Coliseum Informática

Av. Brasil, 115, Centro Abreu e Lima - CEP 53525790

Horário: 8h00 às 12h e 13h30 às 17h30

São Lourenço da Mata

Nilda Ótica

Av. Dr. Francisco Correia, n° 970 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54735-000

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Jaboatão Velho

Eliana Modas

R. Cel. Câmara Lima - Centro, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54100-130

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h



Com informações da assessoria de imprensa

