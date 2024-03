Neoenergia concede desconto na conta de energia para todos os clientes

A- A+

A Neoenergia Pernambuco vai conceder, até 31 de março, um desconto de R$ 20 para os clientes que pagarem a conta de energia por meio do aplicativo RecargaPay. Para isso, os consumidores precisam baixar o aplicativo e, no momento do pagamento, adicionar o código promocional NEOPIX20.

Todo o processo é realizado pela plataforma, sem a necessidade de ir em uma das lojas da distribuidora.

“Trata-se de uma condição diferenciada para os usuários que utilizarem o app para o pagamento das faturas. Esta é uma maneira de contribuirmos de alguma forma para ajudar os pernambucanos a realizarem o pagamento da fatura de forma mais suave”, ressalta Gustavo Santos, Gerente Comercial da Neoenergia Pernambuco.

O valor do desconto será de R$ 20 para aqueles que forem usar o RecargaPay pela primeira vez e possuírem a fatura com o valor acima de R$ 40. Os clientes que já são usuários do aplicativo e forem pagar contas acima de R$ 30, receberão o desconto de R$ 10.

O benefício só poderá ser usado em uma única fatura por CPF e o pagamento poderá ser à vista ou parcelado via cartão de crédito na modalidade PIX.

“O processo é muito intuitivo e de fácil execução. A pessoa precisa apenas baixar o aplicativo RecargaPay, selecionar ‘área pix’ ,escolher como deseja pagar e concluir a operação”, concluiu Gustavo Santos.

A Neoenergia também está oferecendo um desconto de até 90% para os clientes. Além disso, eles poderão parcelar seus débitos em até 60 vezes por meio do Desenrola. Para os que não se enquadram nos pré-requisitos do programa, existem condições especiais com parcelamento em 21 vezes por meio do portal de negociação da distribuidora.

Os descontos são válidos para os clientes da Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Brasília (DF) e Neoenergia Elektro (SP) e Neoenergia Pernambuco

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI fecha acordo para usar conteúdo do francês Le Monde e do espanhol Prisa no ChatGPT