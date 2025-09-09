A- A+

Desconto Neoenergia concede desconto na fatura dos moradores da Mirueira, em Paulista, até sexta-feira (12) Distribuidora realiza atendimento especial em Paulista para inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode zerar a conta de luz de famílias de baixa renda

Moradores da comunidade da Mirueira, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, têm até a sexta-feira (12) para se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício que pode reduzir significativamente — ou até zerar — o valor da conta de luz.

A ação é promovida pela Neoenergia Pernambuco, que realiza atendimento especial na sede da Associação dos Moradores da Mirueira, localizada na Praça Pinho Alves, nº 180, das 9h às 16h.

A Tarifa Social é destinada a famílias de baixa renda e permite que o consumo mensal de até 80 kWh seja cobrado por R$ 0,00. Caso o consumo ultrapasse esse limite, o cliente paga apenas pelo excedente. A iniciativa busca ampliar o acesso ao benefício, aproximando os serviços da distribuidora das comunidades que mais precisam.

Durante o atendimento, os moradores poderão realizar serviços como emissão de segunda via de conta, negociação de débitos, troca de titularidade e solicitação de nova ligação. No entanto, o foco principal é a inscrição na Tarifa Social, que pode representar alívio imediato no orçamento doméstico.

“A Tarifa Social é um direito garantido por lei, mas muitas pessoas ainda não sabem que têm acesso a esse benefício. Estamos aqui para mudar essa realidade e garantir que mais famílias possam economizar na conta de luz”, afirma o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Para se inscrever, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Também têm direito famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que tenham integrantes em tratamento de saúde com uso contínuo de equipamentos elétricos.

A ação faz parte da estratégia da Neoenergia de promover inclusão energética e facilitar o acesso aos seus serviços em áreas com menor cobertura de atendimento presencial. A expectativa é que dezenas de famílias da Mirueira possam sair do evento já encaminhadas para receber o benefício.

