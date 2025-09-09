Qua, 10 de Setembro

Neoenergia concede desconto na fatura dos moradores da Mirueira, em Paulista, até sexta-feira (12)

Distribuidora realiza atendimento especial em Paulista para inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode zerar a conta de luz de famílias de baixa renda

Neoenergia Pernambuco vai conceder desconto na fatura de energia dos moradores da Mirueira, até sexta (12)Neoenergia Pernambuco vai conceder desconto na fatura de energia dos moradores da Mirueira, até sexta (12) - Foto: Divulgação

Moradores da comunidade da Mirueira, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, têm até a sexta-feira (12) para se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício que pode reduzir significativamente — ou até zerar — o valor da conta de luz.

A ação é promovida pela Neoenergia Pernambuco, que realiza atendimento especial na sede da Associação dos Moradores da Mirueira, localizada na Praça Pinho Alves, nº 180, das 9h às 16h.

A Tarifa Social é destinada a famílias de baixa renda e permite que o consumo mensal de até 80 kWh seja cobrado por R$ 0,00. Caso o consumo ultrapasse esse limite, o cliente paga apenas pelo excedente. A iniciativa busca ampliar o acesso ao benefício, aproximando os serviços da distribuidora das comunidades que mais precisam.

Durante o atendimento, os moradores poderão realizar serviços como emissão de segunda via de conta, negociação de débitos, troca de titularidade e solicitação de nova ligação. No entanto, o foco principal é a inscrição na Tarifa Social, que pode representar alívio imediato no orçamento doméstico.

“A Tarifa Social é um direito garantido por lei, mas muitas pessoas ainda não sabem que têm acesso a esse benefício. Estamos aqui para mudar essa realidade e garantir que mais famílias possam economizar na conta de luz”, afirma o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Para se inscrever, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Também têm direito famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que tenham integrantes em tratamento de saúde com uso contínuo de equipamentos elétricos.

A ação faz parte da estratégia da Neoenergia de promover inclusão energética e facilitar o acesso aos seus serviços em áreas com menor cobertura de atendimento presencial. A expectativa é que dezenas de famílias da Mirueira possam sair do evento já encaminhadas para receber o benefício.

