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Economia Neoenergia destaca manutenção da bandeira verde e conta de energia segue sem acréscimos, em novembro Com a decisão do Governo Federal e pequenas mudanças em hábitos de consumo, pernambucanos podem contribuir diretamente para a diminuição da fatura deste mês

Os consumidores pernambucanos começam o mês de novembro com uma notícia positiva na conta de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária vigente no mês será verde, o que significa que não haverá cobrança adicional nas faturas de energia elétrica. A decisão foi divulgada pela agência reguladora na última semana.

De acordo com a Aneel, a melhora das condições de geração de energia no país permitiu a alteração da bandeira tarifária. O aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste contribuiu para a recuperação e estabilização dos reservatórios das usinas hidrelétricas, reduzindo a necessidade de utilização de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

O sistema de bandeiras tarifárias funciona como um indicador das condições de geração de energia elétrica no país. Criado em 2015, o mecanismo informa aos consumidores, de forma transparente, quando há aumento nos custos da produção de energia e permite acompanhar mensalmente o cenário do setor elétrico brasileiro.

A definição da bandeira verde é uma oportunidade para reforçar a importância do uso consciente da energia elétrica. Mesmo sem cobrança adicional, hábitos simples continuam fazendo a diferença para reduzir o valor da conta e evitar desperdícios.

“É uma notícia positiva para os consumidores, porque elimina o custo adicional aplicado nos últimos meses. A bandeira verde, porém, não substitui a adoção de hábitos eficientes. O uso consciente da energia continua sendo a melhor forma de economizar e contribuir para a sustentabilidade do sistema elétrico”, destaca o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Gabriel Lopes.

Entre as orientações da distribuidora estão o aproveitamento da iluminação natural durante o dia, o uso racional de equipamentos de refrigeração, a substituição de lâmpadas antigas por modelos LED e a atenção para evitar que aparelhos eletrônicos permaneçam ligados sem necessidade.

Como funciona o sistema de bandeiras

A bandeira tarifária é definida mensalmente pela Aneel e reflete os custos de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Quanto maior a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, mais cara é a produção de energia e maior a possibilidade de cobrança adicional na conta de luz.

Atualmente, os valores das bandeiras são os seguintes:

Bandeira Verde: sem cobrança adicional;

Bandeira Amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;

Bandeira Vermelha Patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;

Bandeira Vermelha Patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

A volta da bandeira verde encerra um período de cinco meses de vigência da bandeira amarela e reflete a melhora das condições de geração de energia observada nas últimas semanas.

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