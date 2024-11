Neoenergia divulga dicas para quem vai aproveitar a Black Friday para comprar eletrodomésticos

A- A+

Neoenergia Pernambuco destaca alguns pontos que devem ser verificados na hora de comprar um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico nesta Black Friday. De acordo com a companhia elétrica, adquirir equipamentos eficientes podem auxiliar na hora de baixar o valor da fatura e gerar menor impacto ao meio ambiente.

“Comprar equipamentos eficientes traz benefícios ambientais e financeiros. Aparelhos com maior eficiência consomem menos energia que os demais, garantindo menor impacto ao meio ambiente e uma economia no valor da fatura. Ou seja, não adianta comprar um equipamento na promoção se ele terá uma potência e maior custo ao longo do tempo”, destacou Ana Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia.

Dicas

1 - Verifique se o equipamento possui o Selo Procel, do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que reconhece os produtos mais eficientes do mercado. O famoso adesivo da lâmpada amarela é encontrado em alguns eletrodomésticos e sinaliza ao consumidor que os aparelhos são eficientes e econômicos.

2 - Outro selo importante é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Essa etiqueta define classes de consumo em letras e cores, que vão desde as verdes com a letra A (mais eficiente), até as vermelhas com a letra F (menos eficiente). Por isso, dê preferência aos equipamentos com a letra A. Caso os equipamentos não tenham as certificações, atentar para a potência (W), quanto maior a potência maior o consumo.

3 - Atenção à função inverter. No verão, o ar-condicionado e geladeira tendem a consumir mais energia. Estes dois equipamentos já possuem uma tecnologia que ajuda na eficiência energética: o inverter. Os aparelhos inverter ajustam a velocidade do compressor de acordo com a necessidade do ambiente, evitando os picos de energia que ligam e desligam o compressor repetidamente. Ou seja, o consumo de energia é otimizado. Desta forma, investir em um aparelho de alta eficiência é vantajoso ao longo do tempo.

4 - Adquirir equipamentos que atendam a sua necessidade. Na compra do ar-condicionado, por exemplo, compre aquele com a potência, medida em BTUs, adequada ao ambiente. Não adianta comprar um aparelho com uma potência elevada para um quarto pequeno. Você desperdiçará energia e tendo um gasto que poderia ser evitado. Isso vale para as geladeiras e freezers.

Evite adquirir um equipamento grande se o volume de alimentos não vai ocupar um espaço relevante. Também não compre um aparelho pequeno e o sobrecarregue. O compressor da geladeira irá trabalhar mais e o gasto energético será superior.

5 - Para as máquinas de lavar roupa, procure modelos que suportem um volume de itens de acordo com o seu dia a dia. Evite comprar um aparelho pequeno, pois você irá utilizá-lo com maior frequência e consumirá mais energia. Atentar para aparelhos que aquecem, como air fryes, que consomem muita energia e possuem uma potência alta.

