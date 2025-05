A- A+

Indadimplência Neoenergia e Serasa firmam parceria para oferecer pagamento facilitado para clientes negativados Com a parceria, a fatura pode ser paga com cartão de crédito, em até 21 parcelas

A Neoenergia, distribuidora responsável pelo fornecimento de luz em Pernambuco, firmou parceria com a Serasa para facilitar a regularização das contas de energia elétrica: a fatura pode ser paga com cartão de crédito, em até 21 parcelas. A solução ajuda a reduzir a inadimplência de um item básico que já responde por 11% das dívidas dos consumidores negativados no estado.

O sistema de parcelamento dá fôlego ao orçamento das famílias, garantindo a continuidade de um serviço essencial. Ainda assim, o planejamento financeiro é fundamental para que o parcelamento não se torne um novo comprometimento no futuro.

“Nossa iniciativa é uma alternativa viável para as famílias que encontram dificuldades financeiras, permitindo que seus serviços de energia se mantenham em funcionamento e, principalmente, que a conta não fique em atraso”, explica Rodrigo Costa, especialista da Serasa. “Contudo, é importante destacar que essa opção deve ser utilizada com responsabilidade, garantindo o equilíbrio financeiro, para que não se crie uma outra dívida futura.”

No total, Pernambuco tem 3,4 milhões de consumidores com débitos negativados (48% da população adulta). A maior parte das dívidas está concentrada em bancos e cartões de crédito (33,4 %), seguida de financeiras (25,2%) e de contas básicas, lideradas pela energia elétrica, com 11,1% das pendências.

