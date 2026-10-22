A- A+

Energia Neoenergia fecha empréstimo verde de R$ 857 milhões com BEI para investimentos na Elektro Este é o segundo contrato entre Neoenergia e BEI em pouco mais de um ano

A Neoenergia, controlada pelo grupo elétrico espanhol Iberdrola, acertou com o Banco Europeu de Investimento (BEI), por meio do BEI Global, um financiamento de R$ 857 milhões para ampliar e modernizar a rede da distribuidora Elektro, concessionária do grupo que atua em 228 municípios nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A operação é garantida pela Cesce, agência espanhola de crédito à exportação. Detalhes do empréstimo, como prazo e custo, não foram divulgados.

Este é o segundo contrato entre Neoenergia e BEI em pouco mais de um ano. Em 2025, a companhia acertou um financiamento de 300 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), com prazo de 10 anos, para a concessionária Coelba, que opera na Bahia.

Em ambos os casos, os financiamentos fazem parte da iniciativa Global Gateway, estratégia da União Europeia lançada em 2021 para promover conexões inteligentes, limpas e seguras nos setores digital, energético e de transporte.

A nova operação financiará investimentos voltados para a reforma e a modernização de linhas de distribuição, subestações, sistemas de controle e proteção, automação da rede e medidas para reduzir perdas técnicas na Elektro. Segundo as empresas, as obras propiciarão o aumento da confiabilidade e da resiliência da rede e facilitarão a conexão de novos usuários, incluindo consumidores e geradores de energia renovável.

"Como a eletrificação da economia exige redes elétricas modernas, digitais e resilientes, este financiamento reforça o compromisso da Neoenergia de preparar a rede para as novas demandas de energia, mantendo os clientes no centro de nossas operações", declarou o diretor-presidente da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, por meio de nota.

O vice-presidente do BEI, Ioannis Tsakiris, destacou que a operação reflete o compromisso da União Europeia, por meio da Global Gateway, com a infraestrutura sustentável e com o fortalecimento de parcerias na América Latina. "Este financiamento ajudará a melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica para comunidades e empresas em São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao mesmo tempo que viabilizará a conexão de fontes renováveis e apoiará os objetivos climáticos de longo prazo do Brasil.

A operação ocorre num momento em que a Elektro passa por um forte ciclo de investimentos. Após ter seu contrato de concessão renovado antecipadamente por mais 30 anos, no ano passado, a Neoenergia se comprometeu com R$ 8,2 bilhões em investimentos entre 2026 e 2030, 66% mais do que o aplicado nos últimos cinco anos. Entre as iniciativas está a expansão da infraestrutura de Ilhabela, incluindo uma linha de transmissão subterrânea e subaquática.

Veja também