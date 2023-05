Neoenergia firma acordo para financiar expansão e modernização em Pernambuco

A- A+

Nesta quinta-feira (11), A Neonergia, a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e o Banco MUFG firmaram um acordo de financiamento no valor de cerca de R$ 703,4 milhões para expandir e modernizar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica em Pernambuco. A assinatura do acordo ocorreu na sede da Neonergia no Estado e reuniu representantes da companhia e das demais instituições envolvidas.

De acordo com o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, os recursos serão utilizados para a atualização tecnológica da rede elétrica e o aperfeiçoamento contínuo do fornecimento de energia. “Nosso plano de investimentos é diversificado. O contrato inclui principalmente o desenvolvimento das redes de distribuição, como a digitalização, modernização e ampliação dos serviços prestados, além de buscar reduzir as perdas e desvios de energia no Estado”, diz.

A Neoenergia Pernambuco, antiga Celpe, detém concessão do serviço de distribuição que abrange 98,5 mil km² (todo o estado de Pernambuco e o município de Pedras de Fogo na Paraíba).e atende 3,9 milhões de clientes. Cabral afirma que investimentos como esses são realizados para garantir a segurança e a qualidade do fornecimento para os consumidores. “Temos o prazo de até dez anos para destinar os recursos, mas queremos implementar os serviços em pelo menos dois ou três anos”, declarou.

Presente no ato, o presidente do Banco MUFG Brasil, Akihiko Kisaka, disse que a energia elétrica é fundamental para a melhoria de vida e crescimento econômico da região. “Juntos queremos fornecer uma energia estável e acessível para o cidadão e para as indústrias”. Segundo ele, uma energia acessível provoca a redução nas perdas técnicas e comerciais da concessionária, o que consequentemente causa a diminuição de custo para o cidadão comum.

Por meio do Programa de Financiamento de Investimento ao Setor Privado (PSIF), a JICA disponibilizará recursos para o projeto, que terá um co-financiamento de R$ 238,5 milhões pelo Banco MUFG Brasil.

O representante chefe da JICA no Brasil, Masayuki Eguchi, disse que o investimento pretende trazer a estabilidade socioeconômica para o setor em Pernambuco. “É um grande prazer implementar este projeto de grande impacto para a sociedade com importantes parceiros como a Neoenergia”, afirmou.

Segundo acordo no Nordeste - O acordo em Pernambuco é a segunda vez que a Neoenergia, a JICA e o Banco MUFG se unem para financiar projetos de infraestrutura de energia no Brasil. Em maio de 2021, a primeira operação, no valor total de R$ 768,3 milhões, foi destinada à expansão da rede de distribuição da Neoenergia Coelba, que atende cerca de 6,5 milhões de clientes na Bahia.

