Investimento Neoenergia inaugura nova subestação que beneficiará cerca de 360 mil pessoas no Sertão Inauguração ocorreu nesta terça-feira (6), com a presença da governadora Raquel Lyra e do presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral

A inauguração da nova Subestação de Energia em Araripina, no Sertão de Pernambuco, ocorreu nesta terça-feira (6), às 11h, fruto da parceria entre a Neoenergia e o Governo Estadual. Este empreendimento visa aprimorar a qualidade, confiabilidade e continuidade do fornecimento de energia para aproximadamente 360 mil moradores das cidades de Araripina, Trindade, Ipubi, Ouricuri, Bodocó, Exu, Parnamirim, Santa Cruz, Granito e Moreilândia.

Presentes no evento estavam a governadora Raquel Lyra, o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, o diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues, e o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

Construída em uma área de 9 mil m², a Subestação Araripina II é uma das mais avançadas da Neoenergia no Brasil, conectada a cinco linhas de subtransmissão para reforçar o sistema elétrico regional.

“Essa é uma entrega muito importante para o Sertão do Araripe, que possui o maior polo gesseiro do Brasil, mas ainda tem a lenha como principal fonte energética. Com maior capacidade e qualidade no fornecimento de energia, a partir da inauguração da subestação Araripina II, a região vai ser propícia para atração de novos empreendimentos, garantindo mais emprego e renda para a população”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O investimento da Neoenergia não só visa fortalecer o suprimento de energia, mas também impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local, preparando as cidades do Araripe para receberem investimentos em diversos setores da economia. A subestação tem capacidade de ampliação de até 33% da sua potência inicial, chegando a 99,99 MVA, se necessário.

“A Neoenergia está com a atenção direcionada para o crescimento da região. Construímos um empreendimento robusto que pode aumentar em 33% a sua potência, caso seja necessário. A nova subestação faz parte de um conjunto de obras que a distribuidora está realizando na região e que irá contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das cidades beneficiadas”, afirmou o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

Equipada com tecnologia avançada e sistemas automatizados, a nova subestação permite o monitoramento e a gestão remota a partir do Centro de Operações Integradas (COI) em Recife. A energização da Subestação Araripina II otimiza a operação regional, reduzindo a carga nos circuitos existentes e aumentando a flexibilidade operacional para atender à demanda específica de cada localidade.

