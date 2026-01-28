Qua, 28 de Janeiro

energia

Neoenergia inaugura ponto do Vale Luz no bairro da Madalena, no Recife

Ação recolhe materiais recicláveis de clientes em troca de descontos na fatura de energia elétrica

Foto: Divulgação

A Neoenergia deu mais um passo na ação que troca materiais recicláveis por descontos na conta de luz. A distribuidora inaugurou mais um ponto de arrecadação do Projeto Vale Luz, um contêiner na praça Solange Pinto Melo, ao lado do Mercado da Madalena. 

O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e nos sábados, das 8h às 12h. Para participar, basta o cliente da distribuidora levar um documento com foto e uma conta de luz atualizada, sem débitos com a concessionária.

A definição do novo ponto do Projeto Vale Luz levou em conta a localização estratégica, marcada pelo grande fluxo de pedestres e veículos, além da facilidade de estacionamento no entorno da praça. A estrutura do espaço também favorece a adesão de pessoas que não residem nas proximidades. Outro fator é que os bares e restaurantes do Mercado devem contribuir com uma oferta constante de resíduos recicláveis, ampliando o volume de materiais trocados por descontos na conta de energia.

Integrante do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulamentado pela Aneel, o Projeto Vale Luz recebe diversos tipos de recicláveis, como plásticos, papelão, vidro, ferro, óleo de cozinha, equipamentos eletroeletrônicos, latas de alumínio e garrafas PET. Para a entrega, é necessário que os materiais estejam limpos e secos. No caso do óleo, ele deve estar frio. O desconto gerado é lançado automaticamente na fatura de energia informada pelo participante.

Todos os endereços e a programação mensal podem ser consultados no site.

Como participar

Para participar do projeto basta reunir os resíduos recicláveis e entregá-los em algum dos pontos de coleta. Para o cadastro inicial, é necessário apresentar uma conta de energia paga e um documento com foto. O cliente não pode possuir débitos com a distribuidora. O desconto é concedido na mesma hora e aplicado na próxima fatura de energia.

Empresas interessadas também podem aderir ao projeto por meio do formulário disponível no site da Neoenergia.

